ترامب في استقباله .. زيلينسكي بالبيت الأبيض بدون بزته العسكرية

وطنا اليوم:استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في البيت الأبيض، تمهيدا لعقد قمة يحضرها زعماء أوروبيون.

وتبادل الرئيسان المصافحة والابتسامات عند مدخل البيت الأبيض، قبل أن يربت ترامب على كتف زيلينسكي، في مشهد معاكس تماما للاستقبال الذي كان في فبراير/شباط الماضي.

ولوحظ حضور زيلينسكي مرتديا قميصا وجاكيت بدون رابطة عنق، ولكنه تخلى هذه المرة عن بزته العسكرية، ربما لتلطيف أجواء اللقاء، وعدم تكرار مشهد الاستقبال السابق، حين اندلعت بين الرئيسين مشادة على الهواء مباشرة.

وحينها تحدثت تقارير صحفية عن أن ترامب ومسؤولي البيت الأبيض انتابهم الغضب بمجرد رؤية زيلينسكي ببزته العسكرية، في البيت الأبيض.

ووصل الزعماء الأوروبيون إلى البيت الأبيض للمشاركة في محادثات مع ترامب وزيلينسكي.

ووصل إلى البيت الأبيض سكرتير عام حلف الناتو مارك روته، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ومن المقرر أن ينضم إليهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.