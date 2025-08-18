فرسان التغيير تكلف السيد أيمن قفّاف بمنصب المنسق العام لقمة الابتكار والتكنولوجيا للشباب العربي

وطنا اليوم:قررت هيئة إدارة مؤسسة فرسان التغيير للتنمية السياسية وتطوير المجتمع المدني تكليف السيد أيمن قفّاف بمهام المنسق العام لقمة الابتكار والتكنولوجيا للشباب العربي 2025، التي ستعقد في العاصمة عمّان بمشاركة مسؤولين وشخصيات قيادية ومؤسسات دولية وإقليمية.

ويشغل السيد أيمن قفّاف حاليًا منصب ممثل غرفة تجارة وسط أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما شغل سابقًا منصب مدير عام جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية (JEBA) لمدة عشرين عامًا، حيث أسهم خلالها في بناء جسور تعاون استراتيجي بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي، وتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية.

وقد قدم قفّاف دورًا محوريًا في تنظيم المؤتمرات الدولية والوفود التجارية عالية المستوى، حيث عمل على تعزيز جسور التعاون بين الأردن والأسواق الأوروبية، مع تركيز خاص على تحفيز ريادة الأعمال وتوسيع الشراكات الاقتصادية والاستثمارية. ويُعرف عن قفّاف حرصه المستمر على تقديم حلول عملية ومستدامة تدعم نمو وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب جهوده في ابتكار منصات تفاعلية تربط بين الأسواق الإقليمية والدولية وتفتح آفاقًا جديدة أمام رجال الأعمال والمستثمرين.

وأكدت هيئة إدارة فرسان التغيير أن اختيار قفّاف يأتي استنادًا إلى ما يتمتع به من خبرة رفيعة وكفاءة مهنية عالية في مجال العلاقات الدولية وتطوير الأعمال وتنظيم الفعاليات الاقتصادية، مشيرة إلى أن هذه الخبرة ستسهم في إنجاح القمة وإخراجها بمستوى يليق بمكانة الشباب العربي ودور الأردن الريادي في احتضان المبادرات النوعية.

وتُعد قمة الابتكار والتكنولوجيا للشباب العربي منصة عربية رائدة تجمع صناع القرار والخبراء ورواد الأعمال الشباب، بهدف تعزيز دور التكنولوجيا في التنمية المستدامة، وتحفيز الإبداع والابتكار، وبناء شراكات استراتيجية عربية–دولية تدعم مسيرة التحول الرقمي والاقتصاد المعرفي.