وزير الخارجية: قطاع غزة يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة نتيجة العدوان الإسرائيلي

4 ساعات ago
وزير الخارجية: قطاع غزة يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة نتيجة العدوان الإسرائيلي

وطنا اليوم:استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، وكيل الأمين العام لشؤون السلامة والأمن جيل ميشو، وبحث معه التطورات في المنطقة، وتعزيز التعاون القائم بين الأردن والأمم المتحدة.
وبحث الصفدي وميشو الوضع الإنساني في غزة، وسبل تعزيز التعاون بين الأردن والمنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في إدخال المساعدات إلى القطاع الذي أكّد الصفدي أنه يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة نتيجة العدوان الإسرائيلي على القطاع، واستخدام إسرائيل التجويع سلاحًا في خرق فاضح للقانون الدولي.
وجدّد الصفدي التأكيد على دعم المملكة لجهود وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) التي تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله في تقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس وفق تكليفها الأممي.
وأكّد الصفدي ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل فوري، ودعم الجهود القطرية المصرية الأميركية لتنفيذ اتفاقية تبادل تحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار


وفيات
وفيات الاثنين 18-8-2025وفيات الأحد 17-8-2025وفيات الجمعة 15-8-2025الحاج عفيف عوده الله الرواشده ابو خلف في ذمة اللهوفيات الخميس 14-8-2025