الصربي دينيس مديرًا فنيًا للفيصلي خلفًا لأبو عابد

وطنا اليوم:أعلنت إدارة النادي الفيصلي، تعيين المدرب الصربي دينيس كوريتش، مديرا فنيا لفريق كرة القدم، خلفا للمدير الفني جمال أبو عابد.

وأشار الفيصلي إلى أن التعاقد مع المدرب الصربي جاء للإنجازات العديدة والالقاب التي حققها في مسيرته الكروية كمدرب .

وسيتم الإعلان خلال الأيام المقبلة عن الجهاز الفني والإداري المعاون للمدير الفني.

وقررت اللجنة المؤقتة للنادي الفيصلي، الاثنين، إعفاء جمال أبو عابد من مهامه التدريبية، مديرا فنيا للفريق.

وفي بيان مقتضب، أبدت اللجنة أمنياتها لأبو عابد بدوام التوفيق والنجاح في مسيرته الرياضية المقبلة.

وختمت “تتقدم اللجنة المؤقتة للنادي الفيصلي بجزيل الشكر والتقدير للكابتن جمال أبو عابد على ما قدّمه من جهد وعطاء خلال فترة توليه المهام الفنية للفريق الأول لكرة القدم”.