جامعة البترا تُقيم الملتقى الثاني لخريجي كلية الآداب والعلوم

18 أغسطس 2025
وطنا اليوم:أقامت جامعة البترا الملتقى الثاني لخريجي كلية الآداب والعلوم على مسرح الأنباط في حرم الجامعة.
نظَّم الفعالية قسم متابعة الخريجين في عمادة شؤون الطلبة بالتعاون مع كلية الآداب والعلوم، بحضور نائب عميد الكلية الأستاذ الدكتور محمود السلخي، وعميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور إياد الملاح، وأعضاء من الهيئتين التدريسية والإدارية، ومجموعة من الخريجين والخريجات.
استعرض الدكتور السلخي مسيرة تطور الكلية وإنجازات خريجيها الأكاديمية والمهنية محليًا ودوليًا، مشيرًا إلى تحديث المناهج وآليات التعليم. وأكّد على تميّز خريجي الكلية ودور هذه اللقاءات في تعزيز التواصل معهم.
كما أكد الدكتور الملاح حرص الجامعة على توثيق صلة الخريجين بها وتعزيز انتمائهم، معربًا عن فخره بإنجازاتهم العملية، ومستعرضًا التطورات الكبيرة التي شهدتها الجامعة.
وتضمن الملتقى عرضًا مرئيًا لتطور الكلية، وحوارًا طرح خلاله الخريجون أفكارًا ومقترحات، أبرزها تنظيم دورات تدريبية وورش عمل في الإعلام الرقمي والمهارات العملية، وتطوير مهارات الخريجين لتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل.
ويأتي الملتقى في إطار التزام الجامعة المستمر بدعم خريجيها والاحتفاء بنجاحاتهم، وتعزيز شراكتهم الفاعلة في مسيرتها التعليمية والتنموية، مما يعزز مكانة الجامعة ومكانة خريجيها على المستويين المحلي والإقليمي.


