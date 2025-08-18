بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

عمّان الأهلية تستقبل رئيس لجنة قطاع العلاج الطبيعي بالمجلس الأعلى للجامعات المصرية

18 أغسطس 2025
عمّان الأهلية تستقبل رئيس لجنة قطاع العلاج الطبيعي بالمجلس الأعلى للجامعات المصرية

وطنا اليوم:استقبل الأستاذ الدكتور ساري حمدان، رئيس جامعة عمّان الأهلية، الأستاذ الدكتور علاء عبد الحكيم بلبع، رئيس لجنة قطاع العلاج الطبيعي في المجلس الأعلى للجامعات المصرية، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور أحمد حمدان نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية وعميد كلية طب الأسنان، والأستاذ الدكتور غالب عريقات عميد كلية العلوم الطبية المساندة، والدكتور سعد النعسان رئيس قسم العلاج الطبيعي.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والمهني، وبخاصة فيما يتعلق بشؤون الطلبة المصريين الدارسين لتخصص العلاج الطبيعي في الجامعة، وتم تبادل الآراء حول مختلف القضايا التي تهم مسيرتهم التعليمية. وفي ختام اللقاء قدّم رئيس الجامعة درعاً تذكارياً لضيف الجامعة تقديراً لزيارته.
عقب ذلك قام الدكتور بلبع بجولة في قسم العلاج الطبيعي، حيث اطّلع على المختبرات والتجهيزات الحديثة والإمكانات المتوفرة لطلبة البرنامج، معرباً عن إعجابه بمستوى القسم من حيث البنية التحتية والخطط الدراسية وكفاءة الكادرين الأكاديمي والإداري.
كما التقى بالطلبة المصريين الدارسين في القسم، وقدم لهم شرحاً حول أسس معادلة الشهادات غير المصرية لدى المجلس الأعلى للجامعات المصرية، وخطوات الحصول على ترخيص مزاولة المهنة، وأجاب عن استفساراتهم المتعلقة بالدراسة والعمل.
وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص جامعة عمّان الأهلية على توطيد التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والمهنية في جمهورية مصر العربية الشقيقة، بما يسهم في تسهيل شؤون الطلبة المصريين وتطوير تخصص العلاج الطبيعي في الجامعة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:53

الملكة رانيا العبدالله تزور السلط وتتجول في ساحة العين

20:44

السياحة: إطلاق برنامج التدريب والتوظيف في قطاع السياحة والإعلان عن بدء التسجيل بالبرنامج

20:37

ترامب في استقباله .. زيلينسكي بالبيت الأبيض بدون بزته العسكرية

20:22

فرسان التغيير تكلف السيد أيمن قفّاف بمنصب المنسق العام لقمة الابتكار والتكنولوجيا للشباب العربي

20:21

وزير الداخلية : برنامج خدمة العلم بدأ التحضير له منذ تشكيل الحكومة

20:15

الخزوز: الأردن يمر بضيق اقتصادي يمكن تجاوزه .. والحل في الإدارة الحكيمة واستغلال القطاعات الواعدة

20:14

توضيح من وزارة التربية بشأن توزيع الكتب المدرسية

20:09

وزير الخارجية: قطاع غزة يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة نتيجة العدوان الإسرائيلي

20:07

تفاصيل برنامج خدمة العلم الجديد.. لا استثناءات لمن سيتم اختياره وعقوبات على من يتخلف عن أداء الخدمة

20:05

مكرم فاخوري يقدم استقالته الأردن الدولية للتأمين

20:05

جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان تعترض على المادة (21/د) من قانون الكهرباء الجديد

20:03

قرار بشأن كل من يرفع علم غير علم الجمهورية العربية السورية

وفيات
وفيات الاثنين 18-8-2025وفيات الأحد 17-8-2025وفيات الجمعة 15-8-2025الحاج عفيف عوده الله الرواشده ابو خلف في ذمة اللهوفيات الخميس 14-8-2025