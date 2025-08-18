عمّان الأهلية تستقبل رئيس لجنة قطاع العلاج الطبيعي بالمجلس الأعلى للجامعات المصرية

وطنا اليوم:استقبل الأستاذ الدكتور ساري حمدان، رئيس جامعة عمّان الأهلية، الأستاذ الدكتور علاء عبد الحكيم بلبع، رئيس لجنة قطاع العلاج الطبيعي في المجلس الأعلى للجامعات المصرية، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور أحمد حمدان نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية وعميد كلية طب الأسنان، والأستاذ الدكتور غالب عريقات عميد كلية العلوم الطبية المساندة، والدكتور سعد النعسان رئيس قسم العلاج الطبيعي.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والمهني، وبخاصة فيما يتعلق بشؤون الطلبة المصريين الدارسين لتخصص العلاج الطبيعي في الجامعة، وتم تبادل الآراء حول مختلف القضايا التي تهم مسيرتهم التعليمية. وفي ختام اللقاء قدّم رئيس الجامعة درعاً تذكارياً لضيف الجامعة تقديراً لزيارته.

عقب ذلك قام الدكتور بلبع بجولة في قسم العلاج الطبيعي، حيث اطّلع على المختبرات والتجهيزات الحديثة والإمكانات المتوفرة لطلبة البرنامج، معرباً عن إعجابه بمستوى القسم من حيث البنية التحتية والخطط الدراسية وكفاءة الكادرين الأكاديمي والإداري.

كما التقى بالطلبة المصريين الدارسين في القسم، وقدم لهم شرحاً حول أسس معادلة الشهادات غير المصرية لدى المجلس الأعلى للجامعات المصرية، وخطوات الحصول على ترخيص مزاولة المهنة، وأجاب عن استفساراتهم المتعلقة بالدراسة والعمل.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص جامعة عمّان الأهلية على توطيد التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والمهنية في جمهورية مصر العربية الشقيقة، بما يسهم في تسهيل شؤون الطلبة المصريين وتطوير تخصص العلاج الطبيعي في الجامعة.