رئيس الوزراء الفلسطيني: سنعلن قريبا تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة قطاع غزة

وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، الاثنين، أنه سيتم الإعلان قريبا عن تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة قطاع غزة.

وأردف قوله إن الحكومة الفلسطينية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة شؤون غزة.

وأضاف مصطفى، أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين.

وتابع “يجب إجبار إسرائيل على وقف استخدام التجويع سلاحا في غزة”.

وطالب رئيس الوزراء بضغط دولي على إسرائيل لإدخال المساعدات إلى غزة