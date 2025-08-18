بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار فنية

تراجع مفاجئ في حالة الفنانة المصرية أنغام الصحية

18 أغسطس 2025
تراجع مفاجئ في حالة الفنانة المصرية أنغام الصحية

وطنا اليوم:كشف الإعلامي محمود سعد تطورات الحالة الصحية للفنانة المصرية أنغام. وقال سعد خلال منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنه أجرى اتصالاً هاتفياً، مساء الأحد، للاطمئنان على أنغام، التي مازالت تعاني من آلام شديدة للغاية، مؤكدا أن حالتها شهدت تراجعاً مؤخراً بسبب استمرار الآلام.
وأضاف سعد أن نتائج التحاليل الطبية الخاصة بالفنانة أظهرت مؤشرات جيدة في بعض الوظائف، بينما لا تزال هناك أرقام أخرى غير مستقرة، وهو ما قد يدفع الأطباء لاتخاذ قرار بإجراء تدخل طبي غير جراحي خلال الفترة المقبلة.
وأوضح سعد أنه حتى الآن لا يوجد أي حديث حول موعد خروج أنغام من المستشفى، داعياً جمهورها ومحبّيها للدعاء لها حتى يمنّ الله عليها بالشفاء العاجل.
تجدر الإشارة إلى أن الفنانة المصرية خضعت قبل حوالي أسبوعين لعملية منظار جراحي لاستئصال كيس من البنكرياس، تبعتها فحوص طبية دقيقة جديدة كشفت عن ضرورة تدخل جراحي آخر لاستئصال ما تبقى من الكيس وجزء من البنكرياس، وهو ما تم خلال الأيام الماضية.
وكانت قد انتشرت في الآونة الأخيرة أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بإصابة الفنانة أنغام بسرطان الثدي، وسفرها إلى خارج مصر لتلقي العلاج، مما أثار جدلًا بين الجمهور.
وأصدر المكتب الإعلامي للفنانة بيانًا لتوضيح تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرضت لها، مؤكدا أن أنغام سافرت إلى ألمانيا لإجراء فحوص طبية على البنكرياس، بعد أن عانت أزمة صحية طارئة.
ونفى المكتب الإعلامي الأخبار المتداولة حول إصابتها بسرطان الثدي، مشيرا إلى أنها شائعات لا أساس لها من الصحة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:53

الملكة رانيا العبدالله تزور السلط وتتجول في ساحة العين

20:44

السياحة: إطلاق برنامج التدريب والتوظيف في قطاع السياحة والإعلان عن بدء التسجيل بالبرنامج

20:37

ترامب في استقباله .. زيلينسكي بالبيت الأبيض بدون بزته العسكرية

20:22

فرسان التغيير تكلف السيد أيمن قفّاف بمنصب المنسق العام لقمة الابتكار والتكنولوجيا للشباب العربي

20:21

وزير الداخلية : برنامج خدمة العلم بدأ التحضير له منذ تشكيل الحكومة

20:15

الخزوز: الأردن يمر بضيق اقتصادي يمكن تجاوزه .. والحل في الإدارة الحكيمة واستغلال القطاعات الواعدة

20:14

توضيح من وزارة التربية بشأن توزيع الكتب المدرسية

20:09

وزير الخارجية: قطاع غزة يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة نتيجة العدوان الإسرائيلي

20:07

تفاصيل برنامج خدمة العلم الجديد.. لا استثناءات لمن سيتم اختياره وعقوبات على من يتخلف عن أداء الخدمة

20:05

مكرم فاخوري يقدم استقالته الأردن الدولية للتأمين

20:05

جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان تعترض على المادة (21/د) من قانون الكهرباء الجديد

20:03

قرار بشأن كل من يرفع علم غير علم الجمهورية العربية السورية

وفيات
وفيات الاثنين 18-8-2025وفيات الأحد 17-8-2025وفيات الجمعة 15-8-2025الحاج عفيف عوده الله الرواشده ابو خلف في ذمة اللهوفيات الخميس 14-8-2025