بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

كتب د. أحمد زياد ابو غنيمة: إعادة خدمة العلم..خطوة متقدّمة يجب ان تتبعها خطوات

18 أغسطس 2025
كتب د. أحمد زياد ابو غنيمة: إعادة خدمة العلم..خطوة متقدّمة يجب ان تتبعها خطوات

كتب د. أحمد زياد ابو غنيمة:
شكرا لولي العهد الامير الحسين بن عبدالله الثاني؛ الذي افرح الاردنيين بخبر طالما انتظرناه منذ عقود.
إعادة خدمة العلم للشباب من سن ١٨ إلى ٤٠؛ خطوة متقدمة في طريق إعداد شبابنا لمرحلة دقيقة وحساسة تمر بها المنطقة ووطننا الحبيب بشكل خاص.
من يربط بين ما اعلنه ولي العهد وبين تصريحات رئيس وزراء الكيان الصهيو.ني؛ يحتاج إلى ان نطلب منه ان يرجع لادبيات الحركة الصهيو.نية منذ عقود؛ والتي أعلنت فيها بوضوح وصراحة ان الاردن من ضمن اطماعهم التوسعية استنادا لصوص توراتية مزعومة.
هذا الخبر الهام؛ اتمنى ان يعقبه قرارات اخرى لا تقل أهمية عنه؛ لتمتين جبهتنا الداخلية ودعما لنظامنا السياسي الذي يقود جهودا دبلوماسية كبيرة منذ السابع من اكتوبر في مواجهة الحرب الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.
اتمنى ان يتبع هذا القرار بإعادة خدمة العلم، جملة من القرارات، منها:
– إعادة الاعتبار للمؤسسات الدولة الدستورية من مجلس نواب واعيان، ليقوموا بواجبهم في المواجهه القادمة والحتمية مع الكيان الصهيو.ني؛ القوالب الجاهزة لم تعد تفيد او لها أثر في المجتمع، واستبدال الشخصيات التي لا تعبّر عن ضمير الشعب الأردني وتطلعاته لاردن قوي قادر على مواجهة الخطر الصهيوني الحقيقي.
– إعادة الاعتبار لمؤسسات المجتمع المدني من نقابات وأحزاب سياسية وجمعيات خيرية واتحادات طلبة؛ بإيقاف كافة التدخلات الرسمية وتصويب اوضاع بعضها من الذين وصلوا إلى مواقع المسؤولية باساليب ملتوية وتدخلات رسمية بحيث حرمت النقابيين وطلاب الجامعات من اختيار من يمثلهم بحرية وعدالة.
– إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين على خلفية قانون الجرائم الإلكترونية، وأيقاف العمل بهذا القانون تمهيدا لالغائه او تعديله في البرلمان، هذا القانون أصبح سيفا مسلطا على كل من يقول رأيا لا يعجب بعض المسؤولين.
– تمكين رئيس الوزراء من ممارسة الولاية العامة بكافة تفاصيلها، وتمكينه من التقدم على كافة مؤسسات واجهزة الدولة بصفته رئيسا للوزراء ووزيرا للدفاع، الأمر الذي يمكنه من محاسبة بعض المسؤولين الذين يعتقدون ان مناصبهم ومواقعهم في أجهزة رسمية يحول دون محاسبتهم إن تجاوزوا القانون بتعسف وتسلط.
– إعادة النظر جديا في اتفاقية الدفاع المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تم توقيعها عام ٢٠٢٢؛ فحماية ظهرنا من أولى الأولويات.
– البحث الجاد في آليات عملية وقانونية للتخلص من اتفاقيات الغاز والكهرباء التي وضعت رقبتنا تحت مقصلة الكيان الصهيو.ني.
– اتخاذ قرار سياسي سريع وحاسم بتجميد اتفاقية وادي عربة تمهيدا لالغائها لاحقا، ووقف كافة أشكال التعامل السياسي والاقتصادي مع الكيان الصهيو.ني.
وبعد،،،
على الشعب الأردني ان يشعر جدياً، ويتأكد ان الدولة ماضية في طريقها للإعداد لمواجهة الكيان الصهيو.ني؛ ليس بالضرورة ان تكون البداية بمواجهة عسكرية، بل بتكثيف المواجهة الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ لان المواطن كلما زادت ثقته بحكومته ومؤسسات الدولة واجهزتها؛ كلما كانت جهوزيته انضج وأوقع أثرا.
تمتين الجبهة الداخلية يحتاج لاستدارات جادة رسمية ايجابية؛ وليست بالبيانات والخُطب الرنّانة والمقالات فقط.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:53

الملكة رانيا العبدالله تزور السلط وتتجول في ساحة العين

20:44

السياحة: إطلاق برنامج التدريب والتوظيف في قطاع السياحة والإعلان عن بدء التسجيل بالبرنامج

20:37

ترامب في استقباله .. زيلينسكي بالبيت الأبيض بدون بزته العسكرية

20:22

فرسان التغيير تكلف السيد أيمن قفّاف بمنصب المنسق العام لقمة الابتكار والتكنولوجيا للشباب العربي

20:21

وزير الداخلية : برنامج خدمة العلم بدأ التحضير له منذ تشكيل الحكومة

20:15

الخزوز: الأردن يمر بضيق اقتصادي يمكن تجاوزه .. والحل في الإدارة الحكيمة واستغلال القطاعات الواعدة

20:14

توضيح من وزارة التربية بشأن توزيع الكتب المدرسية

20:09

وزير الخارجية: قطاع غزة يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة نتيجة العدوان الإسرائيلي

20:07

تفاصيل برنامج خدمة العلم الجديد.. لا استثناءات لمن سيتم اختياره وعقوبات على من يتخلف عن أداء الخدمة

20:05

مكرم فاخوري يقدم استقالته الأردن الدولية للتأمين

20:05

جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان تعترض على المادة (21/د) من قانون الكهرباء الجديد

20:03

قرار بشأن كل من يرفع علم غير علم الجمهورية العربية السورية

وفيات
وفيات الاثنين 18-8-2025وفيات الأحد 17-8-2025وفيات الجمعة 15-8-2025الحاج عفيف عوده الله الرواشده ابو خلف في ذمة اللهوفيات الخميس 14-8-2025