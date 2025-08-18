بنك القاهرة عمان
جاسم : عموتة خسر تدريب العراق وخسر منصبه بالجزيرة

18 أغسطس 2025
وطنا اليوم:قال الإعلامي القطري خالد جاسم، مقدم برنامج المجلس على قناة الكأس الرياضية، إن المدرب المغربي الحسين عموتة خسر في وقت واحد فرصة تدريب منتخب العراق ومنصبه مع نادي الجزيرة الإماراتي.
وأضاف جاسم أن عموتة كان قد صرّح في شهر مارس الماضي بأنّه لن يغادر نادي الجزيرة إلا بموافقة الإدارة، وذلك في وقت كانت فيه الصحف العراقية تتحدث عن اقترابه من تدريب منتخب العراق، لكن اليوم وبعد الخسارة أمام خورفكان (3-2) في افتتاح الموسم، أعلن نادي الجزيرة رسمياً إنهاء عقده مع المدرب المغربي وطاقمه المساعد.
وأعلن نادي “الجزيرة” الإماراتي لكرة القدم، اليوم عن إنهاء تعاقده مع مدرب الفريق الأول، المغربي الحسين عموتة، وطاقمه المساعد، موجهاً لهم خالص الشكر والتقدير على ما قدموه خلال الفترة الماضية.
وأكد النادي، في بيان رسمي، أن الطاقم التقني الجديد للفريق سيتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة


