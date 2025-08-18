بنك القاهرة عمان
تنويه مهم من وزارة العمل بخصوص خدمة العلم

18 أغسطس 2025
تنويه مهم من وزارة العمل بخصوص خدمة العلم

وطنا اليوم:أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة العمل محمد الزيود, ان أي معلومة حول خدمة العلم منشورة على لسان وزارة العمل هي قديمة وتعود الى أواخر عهد حكومة الدكتور عمر الرزاز.
وأضاف الزيود في منشور له على صفحته الرسمية على الفيس بوك ان الشكل الجديد الذي أعلن عنه ولي العهد -حفظه الله- سيعلن تفاصيله وزير الاتصال الحكومي اليوم الاثنين.


