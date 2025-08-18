بنك القاهرة عمان
خدمة العلم… مصنع شباب مؤهل للمستقبل

18 أغسطس 2025
خدمة العلم… مصنع شباب مؤهل للمستقبل

بقلم: إسراء خالد بني ياسين

قرار عودة خدمة العلم في الأردن لم يكن مجرد خطوة تنظيمية، بل رؤية استراتيجية لبناء الإنسان الأردني من جديد، وإعادة تأهيل الشباب بما ينسجم مع احتياجات العصر وتحدياته.

فالجيل الجديد بحاجة إلى تجربة تصقل شخصيته، وتمنحه مهارات عملية تتجاوز حدود الصفوف الدراسية. ومن هنا جاءت خدمة العلم بحلتها الجديدة، لتكون مدرسة وطنية متكاملة، تجمع بين الانضباط العسكري، والتأهيل المهني، والتدريب على قيم الالتزام والعمل بروح الفريق.

اليوم، الشباب الأردني أمام فرصة ثمينة لاكتشاف ذاته، وتعزيز ثقته بنفسه، واكتساب خبرات عملية تساعده في دخول سوق العمل بكفاءة أعلى. فالبرنامج لم يعد مقتصرًا على التدريب العسكري، بل يتضمن مجالات مهنية ومعرفية تسهم في إعداد جيل قادر على الإنتاج، متسلح بالمهارة والانضباط والمسؤولية.

إنها خطوة تفتح الأبواب أمام شباب الوطن ليكونوا أكثر وعيًا بقدراتهم، وأكثر التزامًا تجاه مجتمعهم، وأكثر استعدادًا لتحمل مسؤولياتهم المستقبلية.

عودة خدمة العلم بهذا الشكل تعني أن الأردن يضع شبابه في صدارة أولوياته، ويؤكد أن الاستثمار الحقيقي ليس في المشاريع المادية فقط، بل في الإنسان ذاته… فهو الثروة الحقيقية، وحامي الراية، وصانع الغد.


