ملتقى خريجي حقوق البترا يقر تنظيم لقاءات دورية وتفعيل مبادرات لدعم الطلبة

9 ثواني ago
وطنا اليوم-أقر ملتقى خريجي كلية الحقوق في جامعة البترا تنظيم سلسلة من اللقاءات الدورية، وتفعيل مبادرات تتعلق بالتدريب القانوني والتشبيك مع المؤسسات المحلية والدولية، بالإضافة إلى إعادة تشكيل لجنة ملتقى الخريجين.

جاء ذلك خلال الملتقى الثالث لخريجي الكلية، الذي نظمته عمادة شؤون الطلبة وكلية الحقوق، بهدف تعزيز التواصل بين الجامعة وخريجيها، وتقوية روابط الانتماء والولاء، بحضور مدير وحدة ضمان الجودة، الدكتور أحمد القاسم.

افتتح عميد كلية الحقوق، الدكتور علي الدباس، اللقاء بكلمة استعرض فيها أبرز محطات تطور الكلية، مشيرًا إلى إنجازات خريجيها على المستويين الوطني والدولي، وحصول الكلية على الاعتماد الفرنسي (“HCÉRES”) لمدة خمس سنوات، إضافة إلى تخريج الفوج الأول من طلبة برنامج الماجستير في الحقوق.

أكد عميد شؤون الطلبة، الأستاذ الدكتور إياد الملاح، في كلمته أهمية هذه اللقاءات في تعزيز التواصل بين الجامعة وخريجيها، معربًا عن اعتزازه بتميز خريجي كلية الحقوق وما حققوه من نجاحات.

تخلل الملتقى عرض مرئي يوثق مسيرة الكلية وتطور برامجها الأكاديمية، وتوزيع شهادات شكر وتقدير لعدد من الخريجين الذين قدموا مبادرات نوعية لدعم طلبة الكلية، وتكريم الطلبة الذين ساهموا في مسيرة الحصول على الاعتماد الفرنسي، أعقبه حوار مفتوح بين الخريجين وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية.


