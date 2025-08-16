بنك القاهرة عمان
مستقبل مهني واعد مع كلية التعليم التقني في عمّان الأهليّة .. صور وفيديو  

25 ثانية ago
وطنا اليوم-تُقدّم كلية التعليم التقني في جامعة عمّان الأهليّة للطلبة الناجحين في الثانوية العامة برامج دبلوم دولية ووطنية متخصصة، معتمدة من مؤسسة Pearson BTEC البريطانية، والتي تُعد من أبرز الجهات العالمية في التعليم المهني والتقني.

* المتطلّب الأساسي للتسجيل: شهادة توجيهي ناجح فقط.

* برامج الكلية تركّز على التدريب العملي المكثّف واكتساب المهارات التقنية التي يطلبها سوق العمل المحلي والدولي.

* شهادات Pearson BTEC معترف بها في أكثر من 70 دولة، وتفتح أمامك الأبواب للعمل مباشرة بعد التخرج، أو استكمال درجة البكالوريوس في المملكة المتحدة خلال عام واحد فقط بعد الدبلوم .

*** البرامج المتاحة:

– دبلوم الفيلم والتلفزيون (Pearson)

– دبلوم التصميم الداخلي (Pearson)

– دبلوم الحوسبة – هندسة البرمجيات (Pearson)

– دبلوم هندسة المركبات (Pearson)

– دبلوم تكنولوجيا الأجهزة الطبية (دبلوم وطني)

** في كلية التعليم التقني، الدراسة تبدأ من المهارة وتنتهي بوظيفة.

* كن جزءًا من تجربة تعليمية متطوّرة تؤمن بأن التعليم العملي هو مفتاح المستقبل.

*** فيديو :

https://www.facebook.com/share/r/16BeUhsYmw/


