بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

شراكة إستراتيجية بين “تنظيم الطاقة” و”غرف الصناعة” لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي وتجسيد رؤية التحديث الاقتصادي

20 ثانية ago
شراكة إستراتيجية بين “تنظيم الطاقة” و”غرف الصناعة” لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي وتجسيد رؤية التحديث الاقتصادي

وطنا اليوم-عمّان –بحث رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، الخميس، في مقر الهيئة، عدداً من القضايا المرتبطة بقطاع الطاقة وانعكاسها على تنافسية المصانع الأردنية في السوق المحلي وأسواق التصدير، وذلك بحضور رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، ومدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي.

وأكد السعايدة خلال اللقاء أهمية القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الهيئة تتعاون بشكل مستمر مع غرف الصناعة لمعالجة مختلف التحديات التي تواجه المصانع الأردنية، وبما يعزز قدرتها التنافسية ضمن نطاق عمل الهيئة.

من جانبه، أشاد الجغبير بالإنجازات النوعية التي حققتها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في الفترة الأخيرة، معتبراً أنها تجسّد توجهات رؤية التحديث الاقتصادي، ومؤكداً تقديره لاستجابة الهيئة لمطالب القطاع الصناعي. وشدد على ضرورة استمرار الشراكة والتشاور بين الصناعيين وصناع القرار في قطاع الطاقة، خاصة وأن فاتورة الطاقة تُعد المعيق الأكبر أمام تعزيز تنافسية الصناعة الأردنية وزيادة قدرتها على التصدير وتوفير فرص العمل للأردنيين.

كما جرى خلال اللقاء بحث أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، إلى جانب مناقشة حلول عملية تسهم في تسهيل استيراد وتصدير المواد الخام، ودعم صادرات الحجر الخام المنتج محلياً. وأكد السعايدة استعداد الهيئة لدراسة جميع الملاحظات والمقترحات واتخاذ القرارات اللازمة بما يخدم المصلحة الوطنية، في إطار الأطر التشريعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
01:09

“الهيئة الخيرية”: 43 شاحنة مساعدات جديدة تعبر من الأردن لغزة

20:44

غارات إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان

20:33

أمطار غزيرة شمال باكستان.. ومقتل 194 خلال 24 ساعة

20:06

الأردن يواصل إيصال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة

20:01

شجرة البقيعاوية نقطة جذب نشطة للسياح ومرتادي البادية الشمالية الشرقية

19:53

قتيل في إطلاق نار قرب مسجد في السويد

19:28

مندوباً عن الملك وولي العهد العيسوي يعزي بوفاة الصحفي جهاد أبو بيدر

19:25

انطلاق فعاليات مهرجان صيف تلفريك عجلون 2025

19:21

تطور ملحوظ بالخدمة الصحية بمستشفى الأميرة بسمة في إربد

19:18

حزب الله على مفترق طرق: قراءة في تصريحات نعيم قاسم

19:16

نتنياهو وأوهام الخرائط… حين تصطدم إسرائيل بذاكرة الأرض

19:13

تصريح النتن اختبار للمواقف

وفيات
وفيات الجمعة 15-8-2025الحاج عفيف عوده الله الرواشده ابو خلف في ذمة اللهوفيات الخميس 14-8-2025الصحفي جهاد أبو بيدر في ذمة اللهوفيات الأربعاء 13-8-2025