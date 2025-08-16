شراكة إستراتيجية بين “تنظيم الطاقة” و”غرف الصناعة” لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي وتجسيد رؤية التحديث الاقتصادي

وطنا اليوم-عمّان –بحث رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، الخميس، في مقر الهيئة، عدداً من القضايا المرتبطة بقطاع الطاقة وانعكاسها على تنافسية المصانع الأردنية في السوق المحلي وأسواق التصدير، وذلك بحضور رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، ومدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي.

وأكد السعايدة خلال اللقاء أهمية القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الهيئة تتعاون بشكل مستمر مع غرف الصناعة لمعالجة مختلف التحديات التي تواجه المصانع الأردنية، وبما يعزز قدرتها التنافسية ضمن نطاق عمل الهيئة.

من جانبه، أشاد الجغبير بالإنجازات النوعية التي حققتها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في الفترة الأخيرة، معتبراً أنها تجسّد توجهات رؤية التحديث الاقتصادي، ومؤكداً تقديره لاستجابة الهيئة لمطالب القطاع الصناعي. وشدد على ضرورة استمرار الشراكة والتشاور بين الصناعيين وصناع القرار في قطاع الطاقة، خاصة وأن فاتورة الطاقة تُعد المعيق الأكبر أمام تعزيز تنافسية الصناعة الأردنية وزيادة قدرتها على التصدير وتوفير فرص العمل للأردنيين.

كما جرى خلال اللقاء بحث أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، إلى جانب مناقشة حلول عملية تسهم في تسهيل استيراد وتصدير المواد الخام، ودعم صادرات الحجر الخام المنتج محلياً. وأكد السعايدة استعداد الهيئة لدراسة جميع الملاحظات والمقترحات واتخاذ القرارات اللازمة بما يخدم المصلحة الوطنية، في إطار الأطر التشريعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.