قتيل في إطلاق نار قرب مسجد في السويد

وطنا اليوم:قُتل شخص في إطلاق نار وقع الجمعة، قرب مسجد في مدينة أوريبرو السويدية، وأسفر أيضا عن إصابة شخص آخر وفق ما أفادت الشرطة.

وقالت الشرطة إن رجلا “يبلغ 25 عاما تقريبا” توفي متأثرا بجروحه، ولم تقدم تفاصيل حول وضع الشخص المصاب، لكنها دعت الناس إلى الابتعاد عن موقع الحادثة فيما تلاحق مطلق النار.

وقال الناطق باسم الشرطة أندرز دالمان “نحن حاليا نلاحق الجاني أو الجناة بشكل نشط (…) ونقوم باستجواب شهود ونجري تحقيقات”.

وشهدت مدينة أوريبرو حادثة إطلاق نار في مدرسة في شباط الماضي أسفرت عن مقتل 11 شخصا، بمن فيهم الجاني.