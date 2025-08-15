بنك القاهرة عمان
انطلاق فعاليات مهرجان صيف تلفريك عجلون 2025

15 ثانية ago
وطنا اليوم:انطلقت، اليوم الجمعة، فعاليات مهرجان صيف تلفريك عجلون 2025 بنسخته الثانية ويستمر حتى 23 آب الجاري.
وأشار مدير منطقة عجلون التنموية المهندس طارق المعايطة، إلى أن هدف المنطقة الرئيسي هو تنمية محافظة عجلون والمجتمع المحلي من خلال تنظيم فعاليات متنوعة مثل مهرجان صيف تلفريك والبازارات والأنشطة الترفيهية والفنية، بما في ذلك عروض ميشو وعمو همام وفرقة الناطور وفرقة كفرنجة وعازف العود إلى جانب فعاليات أخرى.
وأكد المعايطة أن المنطقة تشهد زيارات متكررة من جميع سكان المحافظة وخارجها وأنه يتم السعي لإشهار عجلون على المستوى العربي والدولي لتوفير فرص استثمارية وتجارية للمنتجات المحلية بأسعار رمزية وتوفير فرص عمل، مشيراً إلى أن نسبة إنجاز مشاريع المنطقة بلغت 25% وهناك خطط لرفعها إلى 70% بحلول عام 2027.
وأكد أن المشروع وفر فرص عمل مباشرة لنحو 70 موظفاً وأكثر من 200 فرصة غير مباشرة مع زيادة ملحوظة في توظيف أبناء المحافظة.
وأضاف أن المهرجان يقدم خصماً بنسبة 25% على تذاكر التلفريك للأردنيين والأجانب طوال فترة الفعاليات إلى جانب عروض مميزة في المطاعم والمقاهي داخل المشروع، داعياً الزوار لاكتشاف جمال الطبيعة الأردنية والتعرف على تراثها الغني في أجواء مفعمة بالحيوية.
وأكد المعايطة، أن تجربة الزوار لن تقتصر على رحلة التلفريك الممتعة فقط، بل تشمل فعاليات موسيقية وثقافية تعكس رؤية المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية في تحويل تلفريك عجلون إلى مركز سياحي وثقافي يجمع بين الترفيه والتراث في أحضان الطبيعة الخلابة.
وأضاف المعايطة أن المنطقة تتبع أعلى معايير السلامة مع اعتماد المقاييس الأوروبية من خلال إجراء صيانة يومية وأسبوعية وشهرية لضمان سلامة الزوار.
وقالت مسؤولة المهرجان ملاك الفتياني، إن المهرجان يضم تجارب مختلفة وأنشطته هذا العام تمثل الانطلاقة الثانية على التوالي للمهرجان، مشيرة إلى حرص المنظمين على تقديم تجربة ممتعة ومميزة للزوار تشمل مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية المناسبة لجميع الأعمار.
وأعرب عدد من المشاركين في المهرجان زياد فريحات ويقين النجادات وهبة قويدر عن سعادتهم بالمهرجان، مؤكدين أنه يمثل منصة مهمة لعرض منتجاتهم المحلية والتواصل مع الزوار، إضافة إلى فرصة للتعرف على جمال محافظة عجلون والاستمتاع بالفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة.


