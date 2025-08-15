التربية تلغي قرار قبول وانتقال غير الأردنيين في المدارس الحكومية لعرضه على دراسة أعمق

وطنا اليوم:لغت وزارة التربية والتعليم قرارها المتعلق بأسس قبول غير الأردنيين وانتقالهم في المدارس الحكومية، الصادر مؤخرا، كونه بحاجة إلى مزيد من الدراسة، وفقا لمصدر.

وقال المصدر، الجمعة إن أبناء الأردنيات الحاصلين على بطاقات تعريفية، وأبناء قطاع غزة، بالإضافة للمسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والحاصلين على بطاقات لجوء، يعاملون معاملة الطلبة الأردنيين.