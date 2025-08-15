رياح قوية وأتربة مثارة في جنوب وشرق الأردن

وطنا اليوم:أفاد موقع “طقس العرب” بحدوث نشاط ملحوظ للرياح الشمالية الغربية التي يرافقها هبات قوية تعمل على إثارة الموجات الغبارية الساعات القادمة في مناطق من جنوب وشرق الأردن.

ويشمل ذلك أجزاء من منطقة الطريق الصحراوي الذي يربط العاصمة عمّان بالمناطق الجنوبية، وذلك بالتزامن مع حدوث تراجع ملحوظ على تأثيرات الموجة الحارة.

وتوقع طقس العرب أن يحدث اشتداد ملحوظ على سرعة الرياح السطحية، حيث تكون نشطة السرعة خاصة فترة الظهيرة والعصر، وتكون مصحوبة بهبات قوية أحيانًا قد تتجاوز حاجز الـ60 كم/ساعة في المناطق الصحراوية والجبلية الجنوبية. ويُتوقع نشوء الموجات الغبارية في جنوب شرق وشرق المملكة بما في ذلك الطرق الصحراوية.

أبرز النصائح

ويُنصح بتخفيف السرعة أثناء القيادة على الطرقات التي تشهد تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بفعل الغبار.

وينصح أيضا بالنتباه من حدوث مضاعفات لمرضى الجهاز التنفسي والعيون بسبب الغبار