بلدية جرش الكبرى تزيل عمارة قديمة آيلة للسقوط

وطنا اليوم:باشرت بلدية جرش الكبرى، الجمعة، بإزالة عمارة قديمة داخل قصبة جرش، بعد صدور تقرير من لجنة السلامة العامة يبين أن العمارة آيلة للسقوط وتشكل خطراً على سلامة المستأجرين ومستخدمي الطريق المجاور، وفق ما صرح به المدير التنفيذي لبلدية جرش الكبرى، علي شوقه.

وقال شوقه إن قرار إزالة العمارة جاء بناء على تقرير لجنة السلامة العامة الذي أكد أن المبنى متهالك وتتساقط منه الحجارة، مبيناً أنه تم الطلب من المستأجرين إخلاء المبنى، كما قام مالك العقار بفصل عدادات الكهرباء.

وأضاف أنه تم التوافق مع مالك العمارة على الإزالة حفاظاً على السلامة العامة، مشيراً إلى أن عملية الإزالة نفذت اليوم لتفادي الازدحام في الطرق المجاورة، وضمان تنفيذ العملية بسهولة ويسر.

وأشار إلى أنه تم إغلاق شارع “مراد حجو”، المار بالقرب من العمارة، من قبل قسم السير، لحين الانتهاء من أعمال الإزالة.

وتواجد في الموقع ممثلون عن لجنة السلامة العامة، وبلدية جرش الكبرى، ومندوب من دائرة الآثار العامة، إضافة إلى الأجهزة الأمنية المعنية، ومالك العقار، والمتعهد المسؤول عن أعمال الإزالة