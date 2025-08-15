بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

بلدية جرش الكبرى تزيل عمارة قديمة آيلة للسقوط

19 ثانية ago
بلدية جرش الكبرى تزيل عمارة قديمة آيلة للسقوط

وطنا اليوم:باشرت بلدية جرش الكبرى، الجمعة، بإزالة عمارة قديمة داخل قصبة جرش، بعد صدور تقرير من لجنة السلامة العامة يبين أن العمارة آيلة للسقوط وتشكل خطراً على سلامة المستأجرين ومستخدمي الطريق المجاور، وفق ما صرح به المدير التنفيذي لبلدية جرش الكبرى، علي شوقه.
وقال شوقه إن قرار إزالة العمارة جاء بناء على تقرير لجنة السلامة العامة الذي أكد أن المبنى متهالك وتتساقط منه الحجارة، مبيناً أنه تم الطلب من المستأجرين إخلاء المبنى، كما قام مالك العقار بفصل عدادات الكهرباء.
وأضاف أنه تم التوافق مع مالك العمارة على الإزالة حفاظاً على السلامة العامة، مشيراً إلى أن عملية الإزالة نفذت اليوم لتفادي الازدحام في الطرق المجاورة، وضمان تنفيذ العملية بسهولة ويسر.
وأشار إلى أنه تم إغلاق شارع “مراد حجو”، المار بالقرب من العمارة، من قبل قسم السير، لحين الانتهاء من أعمال الإزالة.
وتواجد في الموقع ممثلون عن لجنة السلامة العامة، وبلدية جرش الكبرى، ومندوب من دائرة الآثار العامة، إضافة إلى الأجهزة الأمنية المعنية، ومالك العقار، والمتعهد المسؤول عن أعمال الإزالة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:46

الحسين في المجموعة الثالثة والوحدات في الأولى بدوري أبطال آسيا 2

14:39

رسالة لشعب إسرائيل..كلام نيتنياهو هرطقات وخطر عليكم

14:29

عجلون: إشغال كامل للمنتجعات وسط حركة سياحية نشطة

14:22

على ماذا يتكئ نتنياهو في سعيه لتجسيد حلم إسرائيل الكبرى؟

14:10

الدكتور نورس النجادا مبروك التخرج

13:59

الأردن وسوريا يبحثان تعزيز العمل في المعبر الحدودي والمنطقة المشتركة

13:54

حجازين : الربط الجوي مع الخليج ومصر ينشط الحركة السياحية

13:50

بين لينين وغوركي

13:49

الشعراء تكتب: الفيصليةُ حكايةُ أسطورة تُحاكي الحياة

13:40

الغذاء والدواء: اللبن الرايب المضبوط بإربد مصنع من حليب مجهول المصدر

13:39

النافورة مول/ العقبة يتسلم شهادة (EDGE) العالمية

11:51

حزب الله يحذر : لن تكون هناك حياة في لبنان إذا واجهتنا الحكومة

وفيات
وفيات الجمعة 15-8-2025الحاج عفيف عوده الله الرواشده ابو خلف في ذمة اللهوفيات الخميس 14-8-2025الصحفي جهاد أبو بيدر في ذمة اللهوفيات الأربعاء 13-8-2025