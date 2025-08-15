الحسين في المجموعة الثالثة والوحدات في الأولى بدوري أبطال آسيا 2

وطنا اليوم:سُحبت صباح الجمعة، في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قرعة بطولة دوري أبطال آسيا 2 لموسم 2025/2026.

وتشهد البطولة مشاركة ممثلي الكرة الأردنية الحسين – بطل الدوري الأردني للمحترفين الموسم الماضي – والوحدات – حامل لقب بطولة كأس الأردن.

وحل فريق الحسين في المجموعة الثالثة إلى جانب سباهان الإيراني، موهون باغان الهندي، اهال التركماني.

في المقابل، استقر الوحدات في المجموعة الأولى إلى جانب الوصل الإماراتي، استقلال الإيراني، والمحرق البحريني.

وتضم بطولة دوري أبطال آسيا 2، بنسختها الجديدة 32 نادياً، تم توزيعها على ثماني مجموعات (أربع مجموعات في منطقة الغرب وأربع مجموعات في الشرق)، وبحيث تتكون كل مجموعة من أربعة أندية، على أن تقام منافسات دور المجموعات بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين، في الفترة من 16 أيلول ولغاية 24 كانون الأول 2025.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ16، الذي تقام منافساته في شباط، فيما تلعب مواجهات الدور ربع النهائي في آذار وقبل النهائي في نيسان، على أن تختتم البطولة بإقامة النهائي من مباراة واحدة 16 أيار.