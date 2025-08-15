بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رياضة

الحسين في المجموعة الثالثة والوحدات في الأولى بدوري أبطال آسيا 2

20 ثانية ago
الحسين في المجموعة الثالثة والوحدات في الأولى بدوري أبطال آسيا 2

وطنا اليوم:سُحبت صباح الجمعة، في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قرعة بطولة دوري أبطال آسيا 2 لموسم 2025/2026.
وتشهد البطولة مشاركة ممثلي الكرة الأردنية الحسين – بطل الدوري الأردني للمحترفين الموسم الماضي – والوحدات – حامل لقب بطولة كأس الأردن.
وحل فريق الحسين في المجموعة الثالثة إلى جانب سباهان الإيراني، موهون باغان الهندي، اهال التركماني.
في المقابل، استقر الوحدات في المجموعة الأولى إلى جانب الوصل الإماراتي، استقلال الإيراني، والمحرق البحريني.
وتضم بطولة دوري أبطال آسيا 2، بنسختها الجديدة 32 نادياً، تم توزيعها على ثماني مجموعات (أربع مجموعات في منطقة الغرب وأربع مجموعات في الشرق)، وبحيث تتكون كل مجموعة من أربعة أندية، على أن تقام منافسات دور المجموعات بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين، في الفترة من 16 أيلول ولغاية 24 كانون الأول 2025.
ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ16، الذي تقام منافساته في شباط، فيما تلعب مواجهات الدور ربع النهائي في آذار وقبل النهائي في نيسان، على أن تختتم البطولة بإقامة النهائي من مباراة واحدة 16 أيار.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:39

رسالة لشعب إسرائيل..كلام نيتنياهو هرطقات وخطر عليكم

14:29

عجلون: إشغال كامل للمنتجعات وسط حركة سياحية نشطة

14:22

على ماذا يتكئ نتنياهو في سعيه لتجسيد حلم إسرائيل الكبرى؟

14:10

الدكتور نورس النجادا مبروك التخرج

13:59

الأردن وسوريا يبحثان تعزيز العمل في المعبر الحدودي والمنطقة المشتركة

13:54

حجازين : الربط الجوي مع الخليج ومصر ينشط الحركة السياحية

13:50

بين لينين وغوركي

13:49

الشعراء تكتب: الفيصليةُ حكايةُ أسطورة تُحاكي الحياة

13:40

الغذاء والدواء: اللبن الرايب المضبوط بإربد مصنع من حليب مجهول المصدر

13:39

النافورة مول/ العقبة يتسلم شهادة (EDGE) العالمية

11:51

حزب الله يحذر : لن تكون هناك حياة في لبنان إذا واجهتنا الحكومة

11:42

الأونروا: الحر ونقص المياه يزيدان الوضع المأساوي في غزة سوءًا

وفيات
وفيات الجمعة 15-8-2025الحاج عفيف عوده الله الرواشده ابو خلف في ذمة اللهوفيات الخميس 14-8-2025الصحفي جهاد أبو بيدر في ذمة اللهوفيات الأربعاء 13-8-2025