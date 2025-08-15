بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

حزب الله يحذر : لن تكون هناك حياة في لبنان إذا واجهتنا الحكومة

دقيقة واحدة ago
حزب الله يحذر : لن تكون هناك حياة في لبنان إذا واجهتنا الحكومة

وطنا اليوم:حذر الأمين العام لـ”حزب الله” نعيم قاسم الحكومة اللبنانية اليوم الجمعة من مواجهة الجماعة، قائلاً إنه “لا حياة للبنان إذا كنتم ستقفون في المقلب الآخر، وتحاولون مواجهتنا والقضاء علينا، لا يمكن أن يبنى لبنان إلا بكل مقوماته”.
وقال قاسم إن “حزب الله”، المدعوم من إيران، وحركة أمل حليفته الشيعية قررا إرجاء أي احتجاجات في الشوارع على خطة مدعومة من الولايات المتحدة لنزع سلاحه، لأنهما يعتقدان أن هناك مجالاً للحوار مع الحكومة اللبنانية، لكنه أضاف أن أي احتجاجات مستقبلية قد تصل إلى السفارة الأميركية في منطقة عوكر شمال بيروت.
وكلفت الحكومة اللبنانية الجيش قبل أيام وضع خطة تطبيقية لنزع سلاح الحزب المدعوم من طهران قبل نهاية العام الحالي، في خطوة أتت على وقع ضغوط أميركية ومخاوف من أن تنفذ إسرائيل حملة عسكرية واسعة جديدة، بعد أشهر من نزاع مدمر بينها وبين الحزب، تلقى خلاله الأخير ضربات قاسية على صعيد البنية العسكرية والقيادية.
إلا أن مستشار المرشد الأعلى الإيراني قال السبت الماضي إن طهران تعارض قرار الحكومة اللبنانية نزع سلاح “حزب الله”، معتبراً أن مصيره سيكون “الفشل”، وفق ما نقلت عنه وكالة “تسنيم” للأنباء.
ودانت وزارة الخارجية اللبنانية، التدخل الإيراني “السافر وغير المقبول” في الشؤون الداخلية، وذلك تعليقاً على تصريحات مستشار للمرشد الأعلى الإيراني أكد فيها معارضة طهران قرار الحكومة اللبنانية نزع سلاح حليفها “حزب الله”.
وشجبت الخارجية في بيان “التصريحات الأخيرة الصادرة عن علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الأعلى الإيراني، التي تشكل تدخلاً سافراً وغير مقبول في الشؤون الداخلية اللبنانية”، مؤكدة أنها “لن تسمح لأي طرف خارجي، صديقاً كان أم عدواً، بأن يتحدث باسم شعبها أو أن يدعي حق الوصاية على قراراتها السيادية”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:42

الأونروا: الحر ونقص المياه يزيدان الوضع المأساوي في غزة سوءًا

11:37

جرش: أزمة مائية تفاقم معاناة المواطنين القاطنين في المرتفعات والمخيمات

11:32

ارتفاع التبادل التجاري بين الأردن ودول الخليج إلى 2.56 مليار دينار

11:20

الحكومة : تصريحات نتنياهو وخطة بناء مستوطنات جديدة من شأنها أن تزيد حالة العداء إقليميا

11:12

المومني : انخفاض كبير في التهريب عبر المعابر الرسمية مع سوريا

11:02

السياحة الأردنية تتجه نحو الأسواق الإقليمية عبر بوابة الملكية الأردنية

10:28

تجدد الحرائق في غابات اللاذقية.. نزوح عائلات وجهود كبيرة لإخماد النيران

10:15

أغنية “قليل الشوق” لـ سعود أبو سلطان تتخطى حاجز المليون مشاهدة

10:09

عباس داعيا الفصائل إلى تسليم أسلحتها: لا نريد دولة مسلحة

10:01

وفيات الجمعة 15-8-2025

09:53

هل الصحفيون مشمولون جميعاً بالضمان.؟

09:49

التطرف والغرور طريق الانهيار

وفيات
وفيات الجمعة 15-8-2025الحاج عفيف عوده الله الرواشده ابو خلف في ذمة اللهوفيات الخميس 14-8-2025الصحفي جهاد أبو بيدر في ذمة اللهوفيات الأربعاء 13-8-2025