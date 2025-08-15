حزب الله يحذر : لن تكون هناك حياة في لبنان إذا واجهتنا الحكومة

وطنا اليوم:حذر الأمين العام لـ”حزب الله” نعيم قاسم الحكومة اللبنانية اليوم الجمعة من مواجهة الجماعة، قائلاً إنه “لا حياة للبنان إذا كنتم ستقفون في المقلب الآخر، وتحاولون مواجهتنا والقضاء علينا، لا يمكن أن يبنى لبنان إلا بكل مقوماته”.

وقال قاسم إن “حزب الله”، المدعوم من إيران، وحركة أمل حليفته الشيعية قررا إرجاء أي احتجاجات في الشوارع على خطة مدعومة من الولايات المتحدة لنزع سلاحه، لأنهما يعتقدان أن هناك مجالاً للحوار مع الحكومة اللبنانية، لكنه أضاف أن أي احتجاجات مستقبلية قد تصل إلى السفارة الأميركية في منطقة عوكر شمال بيروت.

وكلفت الحكومة اللبنانية الجيش قبل أيام وضع خطة تطبيقية لنزع سلاح الحزب المدعوم من طهران قبل نهاية العام الحالي، في خطوة أتت على وقع ضغوط أميركية ومخاوف من أن تنفذ إسرائيل حملة عسكرية واسعة جديدة، بعد أشهر من نزاع مدمر بينها وبين الحزب، تلقى خلاله الأخير ضربات قاسية على صعيد البنية العسكرية والقيادية.

إلا أن مستشار المرشد الأعلى الإيراني قال السبت الماضي إن طهران تعارض قرار الحكومة اللبنانية نزع سلاح “حزب الله”، معتبراً أن مصيره سيكون “الفشل”، وفق ما نقلت عنه وكالة “تسنيم” للأنباء.

ودانت وزارة الخارجية اللبنانية، التدخل الإيراني “السافر وغير المقبول” في الشؤون الداخلية، وذلك تعليقاً على تصريحات مستشار للمرشد الأعلى الإيراني أكد فيها معارضة طهران قرار الحكومة اللبنانية نزع سلاح حليفها “حزب الله”.

وشجبت الخارجية في بيان “التصريحات الأخيرة الصادرة عن علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الأعلى الإيراني، التي تشكل تدخلاً سافراً وغير مقبول في الشؤون الداخلية اللبنانية”، مؤكدة أنها “لن تسمح لأي طرف خارجي، صديقاً كان أم عدواً، بأن يتحدث باسم شعبها أو أن يدعي حق الوصاية على قراراتها السيادية”.