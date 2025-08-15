بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

جرش: أزمة مائية تفاقم معاناة المواطنين القاطنين في المرتفعات والمخيمات

14 ثانية ago
جرش: أزمة مائية تفاقم معاناة المواطنين القاطنين في المرتفعات والمخيمات

وطنا اليوم:يعاني سكان جرش من أزمة مائية منذ بداية الصيف، خاصة القاطنين في المرتفعات والمخيمات مما دفعهم لشراء صهاريج المياه وبأثمان مرتفعة.
وقالت عضو الهيئة الإدارية لجمعية البيئة الناشطة الاجتماعية فريال النظامي، إن أزمة المياه في جرش تتفاقم منذ دخول فصل الصيف نتيجة زيادة الطلب على مياه الشرب، مشيرة إلى أن بعض المنازل لا تصلها المياه سوى مرة واحدة في الشهر بينما تتأخر الأدوار في بعض المناطق النائية لفترات أطول، ما أجبر المواطنين على اللجوء إلى حلول بديلة ومكلفة.
وأضاف المواطن أحمد مقابلة، أن غياب العدالة في توزيع المياه وتذبذب أدوار الضخ يزيد من معاناة الأهالي مطالباً بتشكيل لجنة مستقلة لمراقبة العدالة في التوزيع ومحاسبة المقصرين خاصة في ظل شكاوى المواطنين من استمرار هدر المياه بسبب تسربها من الشبكات القديمة.
وأشار المواطن محمد القيسي إلى أن العديد من الأسر باتت تلجأ إلى استخدام مياه الينابيع المنتشرة في المحافظة رغم إدراكها لمخاطرها الصحية في ظل ارتفاع أسعار صهاريج المياه وصعوبة الحصول على كميات كافية من الشبكة الرسمية، مؤكداً أن بعض المناطق لم تصلها المياه منذ أسابيع.
وقال مدير إدارة مياه جرش مروان العياصرة، إن المديرية وضعت خطة لزيادة كميات المياه التي تضخ للمواطنين في مختلف مناطق المحافظة تتضمن صيانة الآبار والتزود من مصادر مياه خارج المحافظة ورفع إنتاجية مشتل فيصل من 200 متر مكعب في الساعة إلى 550 متراً، إضافة إلى إعادة صيانة وتأهيل آبار سوف والمجر وتلعة الرز وبرما لتزويد المحافظة بقرابة 150 متراً في الساعة.
وأضاف، أن المديرية عملت على إعادة تأهيل وصيانة شبكات المياه داخل المحافظة وتقليل الفاقد وطرحت عطاءً لإعادة تأهيل وصيانة محطة عين الديك ومصادرها.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:32

ارتفاع التبادل التجاري بين الأردن ودول الخليج إلى 2.56 مليار دينار

11:20

الحكومة : تصريحات نتنياهو وخطة بناء مستوطنات جديدة من شأنها أن تزيد حالة العداء إقليميا

11:12

المومني : انخفاض كبير في التهريب عبر المعابر الرسمية مع سوريا

11:02

السياحة الأردنية تتجه نحو الأسواق الإقليمية عبر بوابة الملكية الأردنية

10:28

تجدد الحرائق في غابات اللاذقية.. نزوح عائلات وجهود كبيرة لإخماد النيران

10:15

أغنية “قليل الشوق” لـ سعود أبو سلطان تتخطى حاجز المليون مشاهدة

10:09

عباس داعيا الفصائل إلى تسليم أسلحتها: لا نريد دولة مسلحة

10:01

وفيات الجمعة 15-8-2025

09:53

هل الصحفيون مشمولون جميعاً بالضمان.؟

09:49

التطرف والغرور طريق الانهيار

09:45

لا تفضح عيب ابنك… فالناس لا ترحم

09:43

إسرائيل تخصم 128 مليون دولار شهريا من أموال المقاصة الفلسطينية

وفيات
وفيات الجمعة 15-8-2025الحاج عفيف عوده الله الرواشده ابو خلف في ذمة اللهوفيات الخميس 14-8-2025الصحفي جهاد أبو بيدر في ذمة اللهوفيات الأربعاء 13-8-2025