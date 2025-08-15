المومني : انخفاض كبير في التهريب عبر المعابر الرسمية مع سوريا

وطنا اليوم:أكد وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، الجمعة، أن العلاقات الأردنية السورية جيدة جدا، وأن الموقف الأردني تجاه سوريا هو موقف قومي وعروبي وأخوي.

وقال المومني إن الأردن مع وحدة سوريا الترابية وسيادتها واستقرارها، ويقوم بكل ما يستطيع دعمه لتحقيق ذلك، ويعمل على ما يساند هذا التوجه.

وأضاف أن المساعدات التي أرسلها الأردن إلى محافظة السويداء تمت بالتنسيق مع الجهات الرسمية السورية، مؤكدا أن الأردن معني بحقن الدم السوري، والحفاظ على أمن واستقرار سوريا، ضمن القنوات الصحيحة والضرورية.

وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، أشار المومني إلى وجود تعاون مستمر ومتزايد، من خلال لجان قطاعية تعمل في مجالات الطاقة، والتجارة، والنقل، والتنمية الاجتماعية، ويتم التشاور بشأنها.

وبين المومني أن حركة العبور بين الأردن وسوريا تشهد نموا مستمرا، وهناك نقاشات متواصلة في هذه المجالات، مؤكدًا حرص الأردن على تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المتبادلة.

ولفت إلى أن هناك نقاشات وزيارات جارية بشأن ملف المياه، مشيرا إلى أنه كان من المقرر عقد اجتماعات فنية في الجنوب السوري خلال الفترة الأخيرة، لكنها تأجلت بناء على طلب الجانب السوري بسبب الأوضاع هناك.

وعن الاجتماع الثلاثي بين الأردن وسوريا والولايات المتحدة، قال المومني إن أهم مخرج منه كان التأكيد على أهمية وحدة سوريا وسيادتها، وكذلك البحث عن الطريقة الأمثل لمساعدة سوريا في إعادة البناء، وترسيخ الأمن والاستقرار، والتعامل مع الأوضاع الأمنية في المحافظات السورية، خاصة في الجنوب، بما يعزز الأمن والاستقرار ويحفظ دماء السوريين.

وجدد المومني إدانة الأردن شكلًا ومضمونًا للتدخل الإسرائيلي في سوريا، معتبرًا أن ذلك تعد على سيادة الدولة السورية وخرق للقانون الدولي.

وبين وزير الاتصال الحكومي أن هناك انخفاضا كبيرا في نسبة التهريب عبر المعابر الرسمية مع سوريا.

وأكد أن الحدود الأردنية السورية محمية بدرجة عالية من القوات المسلحة الأردنية وحرس الحدود، مشددا على أن الأردن لا يريد أي عملية تهريب للأسلحة أو المخدرات عبر حدوده.