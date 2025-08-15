أغنية “قليل الشوق” لـ سعود أبو سلطان تتخطى حاجز المليون مشاهدة

وطنا اليوم:تخطت أغنية قليل الشوق للفنان سعود أبو سلطان حاجز المليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ، والاغنية التي غناها باللهجة الخليجية، تتميز بطابعها الرومانسي ، ومستمرة في حصد ارقام جديدة من المشاهدات ، واستطاعت تصدر الترند بمجموعة من المنصات الموسيقية وعلى منصات مواقع التواصل الاجتماعي ، وسط تفاعل كبير من محبيه بعد هذه العودة القوية للفنان سعود أبو سلطان .

ويعيش الفنان سعود أبو سلطان نشاطًا فنيًا كبيرًا ، كما يستعد لطرح عدد من الاعمال الجديدة التى تعاون فيها مع العديد من الشعراء، والملحنين والموزعين ، ويتميز بدقة اختياراته ونوعيتها ، كما يستعد حاليا لاطلاق اغنية جديدة سيتم الإعلان عنها قريبا .

يقول مطلع الأغنية:

“قليل الشوق كثير البعد والإهمال… مفرّح فيني العذّال… ولا في قلبه ذرة ذوق قليل الشوق حبيبي القاسي بزيادة… وصارت قسوته عادة… مزاجي ومستحيل يروق شوية حُب… طلبت وحبّتين إحساس… شوي شعور يا ابن الناس… وفرصة في سبيل القُرب.”