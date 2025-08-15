بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار فنية

أغنية “قليل الشوق” لـ سعود أبو سلطان تتخطى حاجز المليون مشاهدة

دقيقتان ago
أغنية “قليل الشوق” لـ سعود أبو سلطان تتخطى حاجز المليون مشاهدة

وطنا اليوم:تخطت أغنية قليل الشوق للفنان سعود أبو سلطان حاجز المليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ، والاغنية التي غناها باللهجة الخليجية، تتميز بطابعها الرومانسي ، ومستمرة في حصد ارقام جديدة من المشاهدات ، واستطاعت تصدر الترند بمجموعة من المنصات الموسيقية وعلى منصات مواقع التواصل الاجتماعي ، وسط تفاعل كبير من محبيه بعد هذه العودة القوية للفنان سعود أبو سلطان .
ويعيش الفنان سعود أبو سلطان نشاطًا فنيًا كبيرًا ، كما يستعد لطرح عدد من الاعمال الجديدة التى تعاون فيها مع العديد من الشعراء، والملحنين والموزعين ، ويتميز بدقة اختياراته ونوعيتها ، كما يستعد حاليا لاطلاق اغنية جديدة سيتم الإعلان عنها قريبا .
يقول مطلع الأغنية:
“قليل الشوق كثير البعد والإهمال… مفرّح فيني العذّال… ولا في قلبه ذرة ذوق قليل الشوق حبيبي القاسي بزيادة… وصارت قسوته عادة… مزاجي ومستحيل يروق شوية حُب… طلبت وحبّتين إحساس… شوي شعور يا ابن الناس… وفرصة في سبيل القُرب.”

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:09

عباس داعيا الفصائل إلى تسليم أسلحتها: لا نريد دولة مسلحة

10:01

وفيات الجمعة 15-8-2025

09:53

هل الصحفيون مشمولون جميعاً بالضمان.؟

09:49

التطرف والغرور طريق الانهيار

09:45

لا تفضح عيب ابنك… فالناس لا ترحم

09:43

إسرائيل تخصم 128 مليون دولار شهريا من أموال المقاصة الفلسطينية

09:32

ذعر طبي في الأرجنتين بعد وفاة 96 شخصًا بسبب فنتانيل ملوث بالبكتيريا

09:23

ترامب يحذر بوتين من العبث قبل اجتماعهما بألاسكا

09:17

بن غفير يهدد مروان البرغوثي في زنزانته ومخاوف من إعدامه

09:09

بدء تراجع الموجة الحارة الجمعة وانحسارها السبت

22:13

بيان صادر عن عشيرة الحمّاد – قبيلة بني صخر

20:43

عمّان تتصدر نسب إشغال الفنادق بمتوسط 71%

وفيات
وفيات الجمعة 15-8-2025الحاج عفيف عوده الله الرواشده ابو خلف في ذمة اللهوفيات الخميس 14-8-2025الصحفي جهاد أبو بيدر في ذمة اللهوفيات الأربعاء 13-8-2025