عباس داعيا الفصائل إلى تسليم أسلحتها: لا نريد دولة مسلحة

وطنا اليوم:شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، امس الخميس، على ضرورة تسليم جميع الفصائل الفلسطينية أسلحتها للسلطة الوطنية، مؤكداً أن الدولة الفلسطينية يجب أن تعتمد على نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد. وأوضح عباس أن الهدف هو بناء دولة سلمية لا تمتلك جيشا مستقلا، مع ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، واستئناف عملية الإعمار، وإجراء انتخابات عامة خلال عام واحد.

وجدد عباس دعوته لتحقيق تهدئة شاملة في الضفة الغربية، ووقف الاستيطان ومحاولات الضم، ومنع إرهاب المستوطنين، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، وحماية الأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية.

جاء ذلك خلال استقباله نائب وزير خارجية اليابان، البرلماني ماتسوموتو هيساشي، في رام الله، حيث شدد عباس على ضرورة وقف إطلاق النار فورا وبشكل دائم، والإسراع في إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة لوقف حرب التجويع، والإفراج عن المحتجزين والأسرى، وتمكين دولة فلسطين من تولي كامل مسؤولياتها المدنية والأمنية في القطاع.

وأعرب عباس عن تقديره لمواقف اليابان الداعمة للسلام وحل الدولتين، ورفضها للاستيطان وعنف المستوطنين، مشيدًا بمساعداتها الإنسانية لسكان غزة، ودعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، ودعم الاقتصاد الفلسطيني، بالإضافة إلى جهود اليابان في إقامة ممر للسلام والازدهار وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

والأربعاء، شددت وزيرة الشؤون الخارجية والمغتربين الفلسطينية، فارسين شاهين، في تصريحات صحافية، على أن “حماس لا دور لها في الحكم في اليوم التالي (لحرب غزة)”. وقالت إن على الحركة “تسليم أسلحتها بحيث تكون مسؤولية الأمن على عاتق الأجهزة الفلسطينية”.