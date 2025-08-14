بيان صادر عن عشيرة الحمّاد – قبيلة بني صخر

بسم الله الرحمن الرحيم

إن عشيرة الحمّاد/ قبيلة بني صخر ترفض رفضًا قاطعًا وتدين بشدة التصريحات التي صدرت عن بنيامين نتنياهو والمتطاولة على سيادة الأردن ووحدة ترابه المقدس. هذه التصريحات الباطلة ما هي إلا أوهام يطلقها الاحتلال في محاولة يائسة لفرض واقع لن يكون له وجود إلا في خياله المريض.

إن الأردن ليس ساحة لأحلام الطامعين، ولا ورقة في أيدي المعتدين، بل هو وطن حر مستقل، وحدوده مرسومة بدماء الشهداء، وسيادته خط أحمر لا يسمح لأي كائن كان بتجاوزه. ونقول لنتنياهو: الأردن الكبير بشعبه وقيادته وجيشه أقوى من كل مؤامراتكم، وأرضه ليست مجالاً للمساومة أو التفاوض، ومن يفكر في المساس بها سيدفع الثمن غالياً. فالأردنيون، جيشًا وشعبًا وقيادةً، يقفون صفًا واحدًا في الدفاع عن الوطن، ولن يسمحوا لأي قوة، مهما عظمت، أن تمس كرامة الأردن أو حدوده. فحدودنا ليست خطوطًا على خريطة، بل هي خطوطٌ حمراءُ رسمها الشرف، وصانها الدم، وخلّدها التاريخ.

إن ابناء عشيرة الحمّاد يؤكدون أننا مع الوطن وقيادته الهاشمية قلبًا وقالبًا، وسنبقى في الصف الأول دفاعًا عن كرامة الأردن وأرضه وسيادته، ولن نسمح بتمرير أي اعتداء على حقوقه التاريخية والجغرافية.

عاش الأردن حرًا عزيزًا، وعاشت قيادته الهاشمية، ولتسقط أوهام المحتلين.

عشيرة الحمّاد/قبيلة بني صخر

عنهم: الدكتور خلف لافي الحمّاد

14/ آب/ 2025م

20/ صفر/ 1447هـــ