عشيرة أبو الحاج في المدر والحضر والوبر تستنكر تصريحات نتنياهو المتطرفة

وطنا اليوم:أكدت عشيرة أبو الحاج أن الأردن أرضًا وشعبًا وقيادة، هو خط أحمر لا يُسمح بتجاوزه وأنه سيتصدى بكل حزم لأي انتهاكات تمس مصالحه العليا.

وقالت إن الأردن سيبقى شامخًا وأبيًّا في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير حسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، مؤكدة أن جميع أبناء الوطن هم جنود أوفياء في صفوفه، يبذلون الغالي والنفيس دفاعًا عنه، ويقفون خلف القيادة الهاشمية بثبات وإخلاص، متمسّكين بالمبادئ، ماضين على العهد، لا يحيدون عن درب الدفاع عن الأرض والقضايا الوطنية حتى آخر رمق.

وقال الدكتور عطا أبو الحاج أن نتنياهو واليمين المتطرف متخمين بالحقد والكراهية لدول الطوق وأن الأردن لا تهزه شعرة من الهرطقات الخرقاء والتصريحات الجوفاء وان شهداءنا الأبرار سطروا ملاحم البطولة وتشهد على عزيمتهم دمائهم والفداء في سجل الوطن المجيد ونحتذي ونقتدي بهم.

وأكد الشيخ ايوب أبو الحاج شيخ مشايخ تل الصافي والعربان التي تسبح في فلكها أن هذه الأوهام والمزاعم الباطلة تكشف عن مأزق سياسي وأخلاقي تعيشه حكومة الاحتلال، في ظل عزلتها الدولية المتزايدة جراء استمرار جرائمها ضد الإنسانية في غزة والضفة الغربية، وهو ما يستوجب موقفًا دوليًا واضحًا وحازمًا يتجاوز حدود الإدانة الكلامية إلى فرض إجراءات عملية، تضمن وقف العدوان ومساءلة قادته أمام القضاء الدولي.

وندد المهندس كمال أبو الحاج بهذه التصريحات المسعورة وقال نقف وراء القيادة الهاشمية الحكيمة فرادى وجماعات ولا نلتفت للشعبويين وتصريحات الطابور الخامس الذين يحاولون استغلال تصريحات النتن المصاب بجنون العظمة وكأنه لا يوجد جيش يزند الوطن بالسواعد السمر وطالب بتعشيب هذه الأفات التي تحاول أن تجد لها موطىء قدم وكأننا في سوق النخاسة وتجار شنطة ودعا الخفافيش التوقف عن مهاتراتهم وتفقد أنفسهم بما يهرفون.