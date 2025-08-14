سلطة وادي الأردن: مخزون السدود وصل للخطوط الحمراء

وطنا اليوم:أكّد الأمين العام لسلطة وادي الأردن، هشام الحيصة، أن مخزونات السدود هذا الصيف وصلت إلى “الخطوط الحمراء”، مشيراً إلى أن السلطة وضعت “خطة طوارئ” لضمان تزويد المواطنين والمزارعين بالكميات اللازمة من المياه.

وقال الحيصة مساء الخميس، إن السلطة نجحت في “مواءمة” توزيع المياه بين مياه الشرب ومياه الزراعة رغم تراجع الهطل المطري.

وأضاف “السدود وصلت إلى الخطوط الحمراء في هذا الصيف، رغم ذلك نطمئن المواطنين والمزارعين بأن هنالك خطة طوارئ موضوعة للتعامل مع عملية التزويد المائي”.

وأوضح الحيصة أن الهطل المطري شكّل 35% من مجموع الهطل المطري طوال الموسم، ما استدعى اتخاذ إجراءات خلال الموسم الماضي لضمان تزويد المزارعين بكميات كافية من المياه.

من جانبه، أفاد رئيس جمعية التمور التعاونية رائد الصعايدة بأن نسبة الخسارة وصلت إلى 30% عند بعض المزارعين جراء نقص المياه.

وأضاف الصعايدة،، أن “تقليص كميات ضخ المياه خلال الموسم الحالي ينعكس سلباً على محاصيل التمور”.