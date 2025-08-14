بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

سلطة وادي الأردن: مخزون السدود وصل للخطوط الحمراء

11 ثانية ago
سلطة وادي الأردن: مخزون السدود وصل للخطوط الحمراء

وطنا اليوم:أكّد الأمين العام لسلطة وادي الأردن، هشام الحيصة، أن مخزونات السدود هذا الصيف وصلت إلى “الخطوط الحمراء”، مشيراً إلى أن السلطة وضعت “خطة طوارئ” لضمان تزويد المواطنين والمزارعين بالكميات اللازمة من المياه.
وقال الحيصة مساء الخميس، إن السلطة نجحت في “مواءمة” توزيع المياه بين مياه الشرب ومياه الزراعة رغم تراجع الهطل المطري.
وأضاف “السدود وصلت إلى الخطوط الحمراء في هذا الصيف، رغم ذلك نطمئن المواطنين والمزارعين بأن هنالك خطة طوارئ موضوعة للتعامل مع عملية التزويد المائي”.
وأوضح الحيصة أن الهطل المطري شكّل 35% من مجموع الهطل المطري طوال الموسم، ما استدعى اتخاذ إجراءات خلال الموسم الماضي لضمان تزويد المزارعين بكميات كافية من المياه.
من جانبه، أفاد رئيس جمعية التمور التعاونية رائد الصعايدة بأن نسبة الخسارة وصلت إلى 30% عند بعض المزارعين جراء نقص المياه.
وأضاف الصعايدة،، أن “تقليص كميات ضخ المياه خلال الموسم الحالي ينعكس سلباً على محاصيل التمور”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:04

بلغت 47.4 مئوية.. العقبة تسجل أعلى درجة حرارة اليوم في الأردن

19:01

الأردن يواصل إيصال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة

16:59

عوني الرجوب : لن نسمح لنتنياهو بتجاوز حدود الأدب مع الأردن… وسنزحف إذا لزم الأمر

16:36

د. ماهر الحوراني يزور الملحقية الثقافية السعودية في الأردن

16:35

عمان الاهلية تبارك لطلبة مدارس الجامعة الناجحين في الثانوية وتعلن عن منحهم خصومات مجزية

16:31

وزير الطاقة يشهد توقيع اتفاقيات لتزويد مصنع الأسمدة اليابانية الأردنية بالغاز الطبيعي

16:26

مصدر مسؤول يعلق على لقاء الجماعة المحظورة باربد

16:16

فاعليات رسمية وشعبية تستنكر تصريحات نتنياهو المتطرفة

16:11

نائب ينسج رواية للدفاع عن جماعة الاخوان المحظورة

16:10

حين يتنازع العرب… يربح الآخرون وتخسر الأمة أمنها واقتصادها

15:37

بقضية نادرة الحدوث .. قرار قضائي بتغيير جنس الفتاة عرين الى الذكر عماد

15:31

التعديل أم التدوير الوزاري… أزمة معايير أم لعبة سياسة؟

وفيات
وفيات الخميس 14-8-2025الصحفي جهاد أبو بيدر في ذمة اللهوفيات الأربعاء 13-8-2025وفيات الثلاثاء 12-8-2025وفيات الاثنين 11-8-2025