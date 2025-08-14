بلغت 47.4 مئوية.. العقبة تسجل أعلى درجة حرارة اليوم في الأردن

وطنا اليوم:أعلنت إدارة الأرصاد الجوية أن مدينة العقبة سجلت، الخميس، أعلى درجة حرارة على مستوى المملكة وبلغت حوالي 47.4 درجة مئوية، حتى الساعة الثالثة عصرًا.

وجاءت الأزرق الجنوبي ثانيًا بواقع 47.0 درجة مئوية، تلتها محطة وادي الريان بـ46.8 درجة مئوية، ثم دير علا والباقورة بدرجة حرارة بلغت 46.0 مئوية لكل منهما.

وسجلت باقي المحطات درجات حرارة مرتفعة، حيث بلغت في وادي الظليل 45.2، وفي الزرقاء 44.6، وفي غور الصافي 44.0، وفي الصفاوي 44.4، فيما كانت الجفر الأقل بين المحطات العشر الأعلى حرارة بواقع 43.6 درجة مئوية.

وتأتي هذه الموجة الحارة في ظل استمرار تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة على المملكة، وسط تحذيرات من التعرض المباشر لأشعة الشمس ودعوة للإكثار من شرب السوائل