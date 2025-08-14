الأردن يواصل إيصال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة

وطنا اليوم:نفذت القوات المسلحة الأردنية، الخميس، عملية إنزال جوي إلى قطاع غزة، شاركت في العملية بالإضافة إلى طائرات سلاح الجو الملكي الأردني، طائرات من كل من ألمانيا والإمارات وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا، حيث تم إسقاط نحو 74 طنا من المواد الغذائية والإغاثية داخل القطاع.

وبهذا الإنزال، يرتفع عدد العمليات التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية منذ عودة الإنزالات في 27 تموز الماضي إلى 154 إنزالا أردنيا، فيما بلغ إجمالي الإنزالات المنفذة بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة 337 إنزالاً، وبهذا الإنزال بلغ مجموع المساعدات التي تم إسقاطها جواً من قبل سلاح الجو الملكي الأردني إلى نحو 767 طنا من المواد الإغاثية والاحتياجات الأساسية