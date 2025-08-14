بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الأردن يواصل إيصال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة

دقيقتان ago
الأردن يواصل إيصال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة

وطنا اليوم:نفذت القوات المسلحة الأردنية، الخميس، عملية إنزال جوي إلى قطاع غزة، شاركت في العملية بالإضافة إلى طائرات سلاح الجو الملكي الأردني، طائرات من كل من ألمانيا والإمارات وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا، حيث تم إسقاط نحو 74 طنا من المواد الغذائية والإغاثية داخل القطاع.
وبهذا الإنزال، يرتفع عدد العمليات التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية منذ عودة الإنزالات في 27 تموز الماضي إلى 154 إنزالا أردنيا، فيما بلغ إجمالي الإنزالات المنفذة بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة 337 إنزالاً، وبهذا الإنزال بلغ مجموع المساعدات التي تم إسقاطها جواً من قبل سلاح الجو الملكي الأردني إلى نحو 767 طنا من المواد الإغاثية والاحتياجات الأساسية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:59

عوني الرجوب : لن نسمح لنتنياهو بتجاوز حدود الأدب مع الأردن… وسنزحف إذا لزم الأمر

16:36

د. ماهر الحوراني يزور الملحقية الثقافية السعودية في الأردن

16:35

عمان الاهلية تبارك لطلبة مدارس الجامعة الناجحين في الثانوية وتعلن عن منحهم خصومات مجزية

16:31

وزير الطاقة يشهد توقيع اتفاقيات لتزويد مصنع الأسمدة اليابانية الأردنية بالغاز الطبيعي

16:26

مصدر مسؤول يعلق على لقاء الجماعة المحظورة باربد

16:16

فاعليات رسمية وشعبية تستنكر تصريحات نتنياهو المتطرفة

16:11

نائب ينسج رواية للدفاع عن جماعة الاخوان المحظورة

16:10

حين يتنازع العرب… يربح الآخرون وتخسر الأمة أمنها واقتصادها

15:37

بقضية نادرة الحدوث .. قرار قضائي بتغيير جنس الفتاة عرين الى الذكر عماد

15:31

التعديل أم التدوير الوزاري… أزمة معايير أم لعبة سياسة؟

15:26

إرادة ملكية بترفيع 8 قضاة إلى الدرجة العليا – اسماء

15:19

الجيش يضبط شخصًا حاول التسلل عبر الواجهة الشمالية

وفيات
وفيات الخميس 14-8-2025الصحفي جهاد أبو بيدر في ذمة اللهوفيات الأربعاء 13-8-2025وفيات الثلاثاء 12-8-2025وفيات الاثنين 11-8-2025