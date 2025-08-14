نائب ينسج رواية للدفاع عن جماعة الاخوان المحظورة

وطنا اليوم:لا يزال نواب حزب جبهة العمل الإسلامي يقارعون ويدافعون عن الجماعة المحظورة ولا يريدون أن يتعظوا ولا أن يتعلموا الدرس، وسبق أن قيل لهم إنكم ستهوون بالحزب كما هويتم بالجماعة لكن هيهات فالعزة تأخذهم ويكابرون ويعاندون.

في منشور متداول لم ينف صلته به، يخرج النائب وهو نائب عن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي ليشكك في الخبر الرسمي الصادر عبر وكالة الأنباء الأردنية حول ضبط أشخاص عقدوا لقاء بشكل تنظيمي بإربد، فإذا كان يعلم الحقيقة ودلس على الجمهور فتلك مصيبة وإذا لم يعلم فالمصيبة أكبر.

النائب عن حزب الجبهة ما له ومال الجماعة المحظورة ومن أين يستقي معلوماته إلا إذا كان على علم بما يدور في اللقاء أو جزء من ترتيباته وتسويغ عقده في حال ضُبط أعضاء الاجتماع!

ما ورد على لسان النائب في تعليق على السوشال ميديا يخلو من الحقيقة بل فيه ترويج لادعاءات غير صحيحة، فيدعي أن اللقاء الذي عقد في منزل أحد الكوادر المنتظمة بالجماعة المحظورة كان عبارة عن دعوة عشاء.

لا اعرف كيف ينفي النائب صفة الاجتماع التنظيمي الذي يبدو أنه تغير لأكثر من مكان قبل ان يستقر في البيت الذي ضبط به الموقوفون، الذين تعددت تبريراتهم حسب مطلعين حول أسباب التواجد في المكان بين التهنئة بالتوجيهي، ودعوة عشاء، واللقاء السنوي، وقد يكون هناك تبريرات أخرى تظهر لاحقا.

“الجماعة التي حظرتها الحكومة” يا سعادة النائب وفق وصفك قد حُظرت باسم القانون الذي جعلك عضوا في البرلمان، القانون الذي يجب أن يطبق عليك وعلى الكافة. هي جماعة محظورة شئت أم أبيت وسيلاحق أي مشارك بفعالية يريد أن يحيي نشاطاً تنظيمياً مرتبطاً بمخلفاتها.

أما بالنسبة للتهريج الذي كتبه نائب آخر ملاحق قضائياً فسنعود له.