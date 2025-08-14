بنك القاهرة عمان
تكية أم علي ترسل أولى شحنات لحوم الأضاحي إلى قطاع غزة منذ 6 أشهر

وطنا اليوم:أرسلت تكية أم علي، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والقوات المسلحة وعدد من الدول الصديقة، ومنها فرنسا، أولى شحنات لحوم الأضاحي إلى قطاع غزة منذ ستة أشهر، بواقع 200,000 عبوة لحوم مطبوخة مع الفاصوليا وهي وجبة جاهزة للأكل، من أصل 400,000 عبوة سيتم استكمالها خلال الأسبوع القادم. وتتميز هذه الوجبات بقيمتها الغذائية العالية، حيث توفر البروتين والطاقة لدعم صمود الأسر المتضررة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.
وغطّت عمليات الإنزال الجوي الأخيرة مناطق الجنوب نظرًا لكثافة تواجد الغزيين فيها، بالإضافة إلى الشمال والوسط، مما ساهم في وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجًا. كما أعلنت تكية أم علي أنها ستبدأ، اعتبارًا من الأسبوع القادم، بإدخال ألواح التمر كجزء من المساعدات الغذائية، إلى جانب استئناف الشحن البري بمعدل 15 شاحنة طرود غذائية أسبوعيًا.
المدير العام لتكية أم علي، سامر بلقر، إن هذه الخطوة تعكس التزام تكية أم علي بتقديم مساعدات شاملة ومتنوعة، قائلاً:
نحرص دائمًا على أن تشمل مساعداتنا جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها أهلنا في غزة، واليوم نسجّل إنجازًا مهمًا بإدخال أول كمية بروتين حيواني منذ أشهر طويلة، مع استمرارنا في تنويع الدعم الغذائيالمدير العام لتكية أم علي، سامر بلقر
وفي إطار استعداداتها المبكرة للموسم الشتوي، بدأت تكية أم علي تجهيز 50,000 معطف من خلال دار أبو عبد الله، لتوزيعها على الأسر المحتاجة داخل غزة والأردن. ويأتي ذلك استكمالًا لنهج تكية أم علي في العمل الاستباقي لتلبية الاحتياجات الإنسانية في مختلف الظروف.
منذ تأسيسها عام 2003 برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة هيا بنت الحسين، تواصل تكية أم علي تقديم الدعم الغذائي للأسر التي تعيش تحت خط الفقر الغذائي في مختلف أنحاء المملكة، وإرسال المساعدات الإغاثية إلى المجتمعات المتضررة خارج الأردن، وعلى رأسها قطاع غزة، ضمن رسالتها في مكافحة الجوع أينما كان


