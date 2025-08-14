بنك القاهرة عمان
العميد المتقاعد باسم الحموري وزوجته يهنئان إبنتهما بمناسبة مناقشة أطروحة الدكتوراه

وطنا اليوم:العميد المتقاعد باسم الحموري وزوجته يهنئان إبنتهما بمناسبة مناقشة أطروحة الدكتوراه

تهنئة من الأعماق
قال تعالى‏:‏ ‏{‏‏يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ‏} ‏
أبارك أنا وزوجتي أم العنود من سويداء قلبينا لابنتنا الغالية العنود، مناقشتها لأطروحة الدكتوراة بعنوان ” الكفاءة الاجتماعية اللغوية والتفاعل الثقافي والقيم المتغيرة في تدريس اللغة الألمانية الأجنبية للبالغين.”
Soziolinguistische Kompetenz, Interkulturalität und Wertewandel”
“.in der Fremdsprachendidaktik Deutsch für Erwachsene
في جامعة برلين التقنية “Technische Universität Berlin”، وحصولها على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف “Magna Cum Laude”. راجيين لها عودة ميمونة إلى أرض الوطن، والسداد والتوفيق والمزيد من النجاحات في مسيرتها العلمية والمهنية. وبترفعي الراس يا العنود، يا مهجة الفؤاد وأغلى ما نملك في هذه الحياة.


