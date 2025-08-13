اجتماع نيابي حكومي لبحث الحد من استخدام الحليب المجفف بالألبان

وطنا اليوم:أكّد رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية، النائب أحمد الشديفات، الأربعاء أن حليب البودرة لا يُسمح باستخدامه في صناعة منتجات الألبان في الأردن؛ حيث يأتي هذا القرار في إطار الجهود لمواجهة التحديات المتزايدة في قطاع الألبان.

وقال الشديفات، إنّ العديد من مصانع الألبان والأجبان في الأردن تتجه إلى استبدال الحليب الطازج إلى حليب البودرة، وهو ما أثار مخاوف لدى جمعية مربي الأبقار، التي أرسلت مذكرات إلى اللجنة النيابية بهذا الخصوص.

وأوضح أنه تم عقد عدة اجتماعات مع الجهات المعنية مثل وزارة الزراعة والغذاء والدواء ودائرة الجمارك للوصول إلى حلول جذرية لهذه المشكلة.

وأشار الشديفات إلى أن مؤسسة الغذاء والدواء قد ضبطت حالات لاستخدام حليب بودرة غير صالح في تصنيع الألبان، مؤكداً أن حليب البودرة الذي يصل إلى الأردن يحتوي على أنواع رديئة، ومهدرج، مع مستوى عالٍ من السكريات.

وقد أكد أنه سيتم اتخاذ إجراءات لإعادة معادلة التصنيع في المصانع التي تعتمد على حليب البودرة.

ضبط مخالفات

أوضحت رئيسة شعبة الاعتماد والترخيص الغذائي في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، عُلا حنون، أن المواصفات الأردنية تحظر استخدام الحليب المجفف في صناعة الألبان الطازجة.

وقالت حنون إنّ فرق العمل في المؤسسة قامت بجولات تفتيشية شاملة على مصانع الألبان ومراكز البيع لضبط المخالفات؛ ونتيجة لهذه الجولات، ضبط 40 مخالفة خلال عامي 2024 و2025، موزعة على 30 مخالفة العام الماضي، و 10 مخالفات منذ بداية العام حتى تاريخه، حيث تم تحويل المخالفين إلى النائب العام.

وبينت أن أغلب المخالفات ضبطت لمعامل غير مرخصة أو لأسماء غير معروفة في السوق.

وأكّدت حنون أن الجولات التفتيشية مستمرة، وأنه يتم سحب عينات من الأسواق بشكل دوري للتأكد من مطابقتها للمواصفات الأردنية، حيث إنّ أغلب العينات التي تم فحصها كانت مطابقة للمواصفات.

وشددت على أهمية الابتعاد عن المصادر غير الموثوقة في سوق الألبان.

الخطوات المستقبلية

وفي إطار هذه الجهود، قال الشديفات إنّه سيعقد اجتماع الأسبوع المقبل بين لجنة الزراعة والمياه النيابية ووزيري الصناعة والتجارة والزراعة ومؤسسة الغذاء والدواء لمناقشة سبل إيجاد حلول جذرية للحد من استخدام حليب البودرة في صناعة الألبان وتحقيق التوازن في معادلة التصنيع.

وأشار إلى أن المؤمّل من الاجتماع هو تحسين جودة الألبان في الأردن، وضمان سلامتها للمستهلكين، وتوفير بيئة تنافسية عادلة لجميع العاملين في قطاع الألبان.

وطالب شديفات بتغليظ العقوبات على المخالفين من مصنعي الألبان.

وكان وزير الزراعة صائب الخريسات، قد أكّد استعداد الوزارة الكامل للتعاون مع جميع الجهات الرقابية والتنفيذية لمعالجة ملف استخدام الحليب المجفف في الألبان الطازجة، ومنع أي محاولات للتلاعب بالمواصفات أو الإضرار بجودة المنتج الوطني.

وشدد على أن الوزارة ستعمل بتنسيق تام مع جميع المؤسسات ذات العلاقة لضمان الالتزام بالقواعد الفنية وحماية المستهلك.

وأشار الخريسات إلى أن الوزارة تولي قطاع تربية الأبقار أهمية خاصة باعتباره ركيزة أساسية في منظومة الأمن الغذائي الوطني، مؤكداً استمرار برامج دعم المربين، وتقديم الإرشاد الفني والبيطري اللازم لضمان استمرارية الإنتاج وتحسين جودته، بما يحقق مصلحة المزارع ويحافظ على استقرار السوق المحلية.