بلدية إربد تُطلق أسماء شخصيات وطنية على ميادين وشوارع

41 ثانية ago
وطنا اليوم:أعلنت بلدية إربد الكبرى عن تسمية عدد من الميادين والشوارع بأسماء شخصيات وطنية بارزة، تكريمًا لعطاءاتهم وتضحياتهم التي قدموها للوطن عمومًا ومدينة إربد على وجه الخصوص.
وقال رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى، عماد العزام، إن لجنة البلدية قررت إطلاق هذه التسميات تخليدًا لرموز العطاء والفداء في ذاكرة المدينة، خاصة أن كل اسم من هؤلاء يشكل جزءًا لا يتجزأ منها، وله إسهامات كبرى ودور بارز في تطورها ونهضتها.
وأضاف العزام أن هذه التسميات تهدف إلى حفظ التاريخ الوطني وتعزيز الشعور بالانتماء والاعتزاز بالرموز الوطنية، لتكون منارة تهتدي بها الأجيال القادمة.
وأوضح العزام أن التسميات التي أقرتها لجنة التسمية والترقيم في البلدية وصادق عليها المجلس البلدي جاءت على النحو التالي:

1. تسمية الميدان الواقع على تقاطع شارع الملك عبد الله الثاني مع شارع فراس العجلوني، والمعروف باسم “دوار القبة”، باسم معالي الدكتور عبد الرزاق طبيشات.

2. تسمية شارع “عمان” الممتد من دوار الثقافة وحتى مدخل منطقة حكما باسم معالي الدكتور عارف البطاينة.

3. تسمية الميدان الواقع على مدخل مدينة إربد من الجهة الغربية، غرب مجمع الأغوار الجديد، باسم ناجي باشا العزام.

4. تسمية الميدان الواقع في شارع البتراء أمام “إربد مول جراند” باسم المرحوم المهندس حسين بني هاني.

5. تسمية أحد الشوارع المتفرعة من شارع الملك عبد الله الثاني في منطقة النزهة باسم الشهيد معين يوسف الصياحين.


