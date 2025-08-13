بنك القاهرة عمان
موجة الحر اللاهبة في الأردن تستمر لليوم السادس مع حرارة قياسية قد تصل إلى 50 درجة

وطنا اليوم:تشير أحدث التحديثات الجوية في طقس العرب إلى تمركز كتلة هوائية لاهبة غير مسبوقة قرب الأردن الأربعاء، مما يؤدي لاستمرار موجة حر شديدة لليوم السادس على التوالي مع تسجيل درجات حرارة قياسية في العديد من مناطق المملكة.
ويتوقع “طقس العرب” أن تتجاوز درجات الحرارة معدلاتها الطبيعية بأكثر من 12 درجة مئوية، مع طقس لاهب وجاف في أغلب المناطق، حيث تقترب الحرارة من منتصف الأربعينيات في عدة مدن وقرى، وقد تصل إلى حوالي 50 درجة مئوية في مناطق الأغوار والبحر الميت ومحافظة العقبة.
مع تقدم النهار، يتجدد تأثر المملكة بعدم استقرار جوي يترافق مع تكاثر السحب الركامية وعواصف رعدية ورياح هابطة مفاجئة قد تؤدي إلى عواصف ترابية كثيفة وأمطار رعدية متفرقة نادرة الحدوث في الصيف، قد تسبب جريان الأودية في المناطق الصحراوية.
أما ليلاً، فسيكون الطقس مغبراً وحاراً نسبياً مع استمرار فرصة تكوّن سحب ركامية وعواصف ترابية ورياح نشطة.
وجه “طقس العرب” عدة نصائح هامة، منها تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، الإكثار من شرب السوائل، وتجنب بذل الجهد البدني في الخارج، إضافة إلى الحذر من الموجات الغبارية والرياح الهابطة المفاجئة.
ويتوقع أن يبدأ تراجع الموجة الحارة قليلاً يوم الخميس 14 أغسطس، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة لليوم السابع، على أن ينخفض التأثير تدريجياً يوم الجمعة مع نشاط الرياح الشمالية الغربية، مما يؤدي إلى انحسار الموجة الحرارية وعودة الأجواء الصيفية المعتادة يوم السبت


