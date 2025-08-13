بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

صباح الخير يا وطن

دقيقتان ago
صباح الخير يا وطن

د. عادل يعقوب الشمايله

كنت اتمنى ان ابارك لك يا وطن بالتعديل الوزاري. وخاصة بتغيير وزيري السياحة والنقل. وكنت اتمنى ان ابارك للوزيرين الجديدين. ولكنني لم افعل ولن افعل.
لو قدر لي أن أُكَلَفَ بتشكيل حكومةٍ لشكلتها من وزيرين فقط:
وزير السياحة
وزير النقل
على أن اختار لتوليهما من لديه برنامج اعرضه على خبراء من الدول اللي جامعاتها بتخرج ناس بفهموا، ولديهم خبرة عملية موثوقة في بلدانهم.
ثم أُعطي الوزيرين فترة خمس سنوات لتنفيذ الاستراتيجية المتفق عليها مع وضع آليات مراجعة نصف سنوية.
الشرط على من يقبل تولي المنصبين ان يُعاقبَ بقطع يده اليمنى وقدمه اليسرى بعد سنة الفشل الاولى. ثم قطع يده اليسرى مع قدمه اليمنى بعد السنة الثانية من الفشل.
وحتى اقنعهم بجدية الامر ساقوم باحضار جميع من سبق من وزراء السياحة ووزراء النقل واترك للشعب ان يحكم فيهم . ثم اشكوهم الى الله.
لا حاجة لبقية الوزارات. الدوائر تعمل عملها الروتيني الممل غير المنتج وغير المهم وغير بل والمعطل بوجود الوزراء وبدونهم.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:41

ارتفاع عدد زوار الأردن 15.6% خلال 7 شهور

10:33

فلسطين حرة.. مراقب جوي فرنسي يشعل أزمة مع شركة العال الإسرائيلية

10:26

رئيس وزراء نيوزيلندا: نتنياهو تمادى وفقد صوابه

10:21

وفيات الأربعاء 13-8-2025

10:16

الجمارك تضبط نصف مليون حبة كبتاغون في مركز الكرامة

10:02

سفارة العراق في واشنطن ترد على تصريحات تامي بروس

09:56

بقيمة 22 مليون تقريبا .. صرف رديات ضريبة الدخل لعام 2023 وما قبل

09:52

السعودية: إيقاف 30 موظفاً حكومياً حاولوا تمكين مخالفين من أداء الحج

09:49

الكهرباء الأردنية: أجهزة التكييف وراء ارتفاع الأحمال على الشبكة

09:47

النائب السابق عساف الشوبكي يوجه رسالة حادة لرئيس الوزراء حول التعليم

09:41

الأربعاء الحاسم.. 3 قمم أوروبية تسبق قمة ألاسكا الروسية الأميركية

09:36

الأمن العام يفتح باب التجنيد للذكور

وفيات
وفيات الأربعاء 13-8-2025وفيات الثلاثاء 12-8-2025وفيات الاثنين 11-8-2025وفيات الجمعة 8-8-2025وفيات الخميس 7-8-2025