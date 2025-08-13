صباح الخير يا وطن

د. عادل يعقوب الشمايله

كنت اتمنى ان ابارك لك يا وطن بالتعديل الوزاري. وخاصة بتغيير وزيري السياحة والنقل. وكنت اتمنى ان ابارك للوزيرين الجديدين. ولكنني لم افعل ولن افعل.

لو قدر لي أن أُكَلَفَ بتشكيل حكومةٍ لشكلتها من وزيرين فقط:

وزير السياحة

وزير النقل

على أن اختار لتوليهما من لديه برنامج اعرضه على خبراء من الدول اللي جامعاتها بتخرج ناس بفهموا، ولديهم خبرة عملية موثوقة في بلدانهم.

ثم أُعطي الوزيرين فترة خمس سنوات لتنفيذ الاستراتيجية المتفق عليها مع وضع آليات مراجعة نصف سنوية.

الشرط على من يقبل تولي المنصبين ان يُعاقبَ بقطع يده اليمنى وقدمه اليسرى بعد سنة الفشل الاولى. ثم قطع يده اليسرى مع قدمه اليمنى بعد السنة الثانية من الفشل.

وحتى اقنعهم بجدية الامر ساقوم باحضار جميع من سبق من وزراء السياحة ووزراء النقل واترك للشعب ان يحكم فيهم . ثم اشكوهم الى الله.

لا حاجة لبقية الوزارات. الدوائر تعمل عملها الروتيني الممل غير المنتج وغير المهم وغير بل والمعطل بوجود الوزراء وبدونهم.