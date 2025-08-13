بنك القاهرة عمان
سفارة العراق في واشنطن ترد على تصريحات تامي بروس

59 ثانية ago
سفارة العراق في واشنطن ترد على تصريحات تامي بروس

وطنا اليوم:أكدت السفارة العراقية في واشنطن أن العراق يتمتع بسيادة كاملة، وله الحق في إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وفق أحكام دستوره وقوانينه الوطنية، وبما ينسجم مع مصالحه العليا.
وأوضحت السفارة، في بيان صدر تعليقا على تصريحات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، أن بغداد ترتبط بعلاقات صداقة وتعاون مع العديد من دول العالم، من بينها الولايات المتحدة ودول الجوار، وتحرص على بناء هذه العلاقات على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
وشددت على أن العراق “ليس تابعا لسياسة أي دولة”، وأن قراراته تنطلق من إرادته الوطنية المستقلة.
وفي هذا الإطار، أشارت السفارة إلى أن الاتفاقية الأمنية الموقعة مؤخرا مع إيران تأتي ضمن التعاون الثنائي لحفظ الأمن وضبط الحدود المشتركة، بما يسهم في استقرار البلدين وأمن المنطقة.


