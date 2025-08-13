السعودية: إيقاف 30 موظفاً حكومياً حاولوا تمكين مخالفين من أداء الحج

وطنا اليوم:أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، أمس الثلاثاء، إيقاف أحد منسوبيها، و26 موظفاً بوزارة الداخلية، و2 بوزارة الدفاع، وواحد من وزارة الشؤون الإسلامية؛ لمحاولتهم تمكين مواطنين ومقيمين من أداء فريضة الحج بطريقة غير نظامية عبر تمريرهم من مراكز الضبط الأمني.

جاء ذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية في إطار ما تبذله القيادة السعودية من عناية واهتمام لتنظيم الحج بطريقة منظمة وآمنة، وتسخير الإمكانات كافة لضمان خدمة ورعاية ضيوف الرحمن وسلامتهم ليؤدوا مناسكهم بسكينة وطمأنينة.

وشدَّدت الداخلية السعودية مراراً قبيل انطلاق موسم الحج، على أهمية التزام الجميع بالأنظمة والتعليمات، مؤكدة على عدم التهاون مع من يضبط مؤدياً أو محاولاً أداء الفريضة دون تصريح، وتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحقهم ومن يُسهِّل لهم ارتكاب المخالفات