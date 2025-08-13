بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

السعودية: إيقاف 30 موظفاً حكومياً حاولوا تمكين مخالفين من أداء الحج

15 ثانية ago
السعودية: إيقاف 30 موظفاً حكومياً حاولوا تمكين مخالفين من أداء الحج

وطنا اليوم:أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، أمس الثلاثاء، إيقاف أحد منسوبيها، و26 موظفاً بوزارة الداخلية، و2 بوزارة الدفاع، وواحد من وزارة الشؤون الإسلامية؛ لمحاولتهم تمكين مواطنين ومقيمين من أداء فريضة الحج بطريقة غير نظامية عبر تمريرهم من مراكز الضبط الأمني.
جاء ذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية في إطار ما تبذله القيادة السعودية من عناية واهتمام لتنظيم الحج بطريقة منظمة وآمنة، وتسخير الإمكانات كافة لضمان خدمة ورعاية ضيوف الرحمن وسلامتهم ليؤدوا مناسكهم بسكينة وطمأنينة.
وشدَّدت الداخلية السعودية مراراً قبيل انطلاق موسم الحج، على أهمية التزام الجميع بالأنظمة والتعليمات، مؤكدة على عدم التهاون مع من يضبط مؤدياً أو محاولاً أداء الفريضة دون تصريح، وتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحقهم ومن يُسهِّل لهم ارتكاب المخالفات


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:49

الكهرباء الأردنية: أجهزة التكييف وراء ارتفاع الأحمال على الشبكة

09:47

النائب السابق عساف الشوبكي يوجه رسالة حادة لرئيس الوزراء حول التعليم

09:41

الأربعاء الحاسم.. 3 قمم أوروبية تسبق قمة ألاسكا الروسية الأميركية

09:36

الأمن العام يفتح باب التجنيد للذكور

09:31

4 شروط للسماح للعزباء بسحب اشتراكاتها من الضمان

09:30

أثر التنمية على المشاركه الحزبية

09:29

في اليوم العالمي للشباب… الأردن يصنع المستقبل بسواعد شبابه

09:27

خاطرة | حين يوشوش الليل في أذن القصر

09:21

تقديم طلبات الالتحاق في كليات المجتمع لمرحلة الدبلوم اليوم

09:17

انخفاض تدريجي في الحرارة بدءا من الخميس وتراجع الموجة الحارة الجمعة

09:11

نتنياهو للإيرانيين: في هذا الحر الصيفي القاسي لا تجدون الماء النظيف والبارد لأطفالكم

08:18

صمت العقلاء لا يبيح للغباء تصدر المجالس

وفيات
وفيات الثلاثاء 12-8-2025وفيات الاثنين 11-8-2025وفيات الجمعة 8-8-2025وفيات الخميس 7-8-2025وفيات الأربعاء 6-8-2025