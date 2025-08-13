الأمن العام يفتح باب التجنيد للذكور

وطنا اليوم:أعلنت مديرية الأمن العام/ مديرية شؤون الأفراد – مركز تجنيد الأمن العام- عن حاجتها لتجنيد عدد من الذكور لحساب كلية الدفاع المدني، من حملة شهادة الدراسة الثانوية العامة، من خريجي هذا العام 2025 للفرع العلمي ناجح فقط، لإشراكهم بالبرامج التالية:

دبلوم الإسعاف الفوري، ودبلوم الوقاية والسلامة العامة، ودبلوم تقنيات المواد الخطرة، ودبلوم تقنيات الإطفاء والإنقاذ.

وأشارت المديرية إلى أن تقديم الطلبات يكون فقط عن طريق الموقع الرسمي الرئيسي لمديرية الأمن العام (www.psd.gov.jo) اعتبارا من الخميس 14 آب الحالي ولغاية الأحد 24 آب.

تالياً نص الإعلان الصادر عن مديرية الأمن العام والذي يتضمن المعلومات كافة والشروط والوثائق المطلوبة: