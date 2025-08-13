بنك القاهرة عمان
4 شروط للسماح للعزباء بسحب اشتراكاتها من الضمان

الخبير موسى الصبيحي

يجوز للمؤمّن عليها العزباء أن تتقدم إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي بطلب الحصول على تعويض الدفعة الواحدة عن مدة اشتراكها بالضمان ( ما يُسمّى بسحب اشتراكاتها) إذا توفرت لديها الشروط التالية:

١) أن تكون أردنية الجنسية (وعزباء).

٢) أن تنتهي خدمتها من جهة عملها أو توقف اشتراكها الاختياري.

٣) أن تكون قد أكملت سن الخمسين.

٤) أن تقل اشتراكاتها عن 180 اشتراكاً (15 سنة).

وبالرغم من أن نظام المنافع التأمينية أجاز لها ذلك ضمن الشروط أعلاه، إلا إنني لا أنصح أي مؤمّن عليها باللجوء إلى خيار سحب الاشتراكات على شكل تعويض من دفعة واحدة، فالأصل هو أنها اشتركت من أجل التمتع بالحماية الاجتماعية المستدامة، التي لا تتأتّى إلا من خلال الحصول على راتب التقاعد مستقبلاً، أي توفير ما يسمى بأمن الدخل للمشتركة، وهي غاية الضمان الاجتماعي.
مؤسف أن عدد المؤمّن عليهن الأردنيات اللواتي يلجأن إلى سحب اشتراكاتهن سنوياً لأسباب متعددة بالآلاف، وهذا ما يعيق جهود تمكين المرأة الأردنية اجتماعياً واقتصادياُ.

(هذا المنشور للتوعية وليس للحض على سحب الاشتراكات)


