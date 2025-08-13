انخفاض تدريجي في الحرارة بدءا من الخميس وتراجع الموجة الحارة الجمعة

وطنا اليوم:يكون الطقس اليوم الأربعاء، مغبرا في اغلب المناطق وشديد الحرارة بوجه عام ، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع هطول زخات من المطر في أجزاء متفرقة من المناطق الجنوبية للمملكة قد يصحبها الرعد أحيانا، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والأخر في ساعات المساء.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة وقت الذروة، ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول زخات من المطر ، ومن خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في جنوب وشرق المملكة، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية و انعدامها أحيانا على الطرق الخارجية، داعية المواطنين بعدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة، وعدم ترك مخلفات النيران وأعقاب السجائر في المناطق الحرجية، وعدم ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات، والإكثار من شرب السوائل خاصة المياه.

ويطرأ يوم غد الخميس، انخفاض قليل على درجات الحرارة، ويبقى الطقس حارا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وشديد الحرارة في باقي المناطق، كما تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويتراجع يوم الجمعة، تأثير الموجة الحارة عن المملكة ، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويصبح الطقس حارا نسبيا فوق المرتفعات الجبلية العالية وحارا في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وينحسر يوم السبت تأثير الموجة الحارة على المملكة اذ توالي درجات الحرارة انخفاضها لتقترب من معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس حارا نسبيا في اغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 44 – 30 درجة مئوية، وفي غرب عمان 41 – 28، وفي المرتفعات الشمالية 39 – 27، وفي مرتفعات الشراة 39 – 26، وفي مناطق البادية 45 – 28، وفي مناطق السهول 43 – 27، وفي الأغوار الشمالية 48 – 29، وفي الأغوار الجنوبية 45 – 33، وفي البحر الميت 46 – 32، وفي خليج العقبة 48 – 33 درجة مئوية