نجمة التنس تطلب طرد طفل يبكي من الملعب

12 أغسطس 2025
STUTTGART, GERMANY - APRIL 18: Emma Raducanu of Great Britain in action in the match against Jelena Ostapenko of Latvia during day four of the Porsche Tennis Grand Prix Stuttgart 2023 at Porsche Arena on April 18, 2023 in Stuttgart, Germany. (Photo by DeFodi Images/DeFodi Images via Getty Images)

وطنا اليوم:طلبت نجمة التنس البريطانية إيما رادوكانو طرد طفل كان يبكي في الملعب خلال مواجهتها في بطولة سينسيناتي المفتوحة ضد أرينا سابالينكا.
كانت البالغة من العمر (22 عاما) في المجموعة الثالثة الحاسمة، عندما أثر صراخ الطفل على تركيزها.
وخرجت رادوكانو من منافسات فردي السيدات ببطولة سينسيناتي لأساتذة التنس فئة 1000 نقطة، وذلك بعد مباراة ملحمية أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة الأولى عالميا.
وبعد أن تقدمت 3-4 في المجموعة الثالثة، كان على رادوكانو صد العديد من نقاط الكسر للمصنفة الأولى عالميا، وأثناء استعدادها لتوجيه إحدى الضربات اضطرت البريطانية إلى إيقاف حركتها والعودة إلى الوراء بعد صراخ أحد الأطفال.
والتفت نجمة التنس إلى الحكم وهي محبطة، وقالت: لقد مرت 10 دقائق بالفعل.
وأجاب الحكم: إنه طفل، هل تريدينني أن أطرد الطفل من الملعب؟
وردت رادوكانو على الحكم بهز كتفيها، ثم عندما بدأت الجماهير في الرد بـ “نعم”، أشارت إليهم النجمة البريطانية بالموافقة وهي مبتسمة.
وكانت مباراة، يوم الاثنين، الثانية في 2025 بين النجمتين، بعدما نجحت سابالينكا في الفوز بالمباراة التي أقيمت بالدور الثالث ببطولة ويمبلدون.
وبعد مباراة عصيبة، كررت سابالينكا تفوقها ونجحت في خطف الانتصار بمجموعتين مقابل واحدة، بواقع 7-6 و4-6 و7-6.


