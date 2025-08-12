العقبة تحتضن : ندوة وطنية بعنوان الأردن.. دور وطني وإقليمي في ظل القيادة الهاشمية

وطنا اليوم:تحت رعاية عطوفة محافظ العقبة تحتضن محافظة العقبة ندوة وطنية شاملة بعنوان “الأردن.. دور وطني وإقليمي في ظل القيادة الهاشمية”، وذلك في قاعة غرفة تجارة العقبة يوم الإثنين الموافق ١٨/٨/٢٠٢٥ الساعة الثامنة مساءاً بمشاركة نخبة من المتحدثين والمثقفين والناشطين، للحديث عن ثوابت الدولة الأردنية ومكانتها الإقليمية والدولية.

وتتناول الندوة :

* تحركات جلالة الملك عبدالله الثاني الإقليمية والدولية ومكانة الأردن السياسية في ظل المتغيرات الدولية

* مفاهيم الوطنية الأردنية والخطاب الوطني الواعي في مواجهة التحديات

* تعزيز مفهوم التواصل بين الدولة والمجتمع من خلال الوعي والتماسك الوطني.

وتأتي هذه الفعالية بتنظيم الناشطين الشبابيين في محافظة العقبة:

الأستاذ مراد محمد الكباريتي (0790709737)

والأستاذ محمد محسن أبو عبدالله (0797130672)

وبالتنسيق الإعلامي مع

الإعلامي داود حميدان (0781491438)

الدعوة عامة للجمهور والمهتمين من مختلف القطاعات لحضور هذه الندوة الوطنية الهامة التي تؤكد على الدور الرائد للأردن بقيادته الهاشمية الحكيمة.