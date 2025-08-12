بنك القاهرة عمان
غرف الصناعة تدعو المصانع الى تجنب العمل خلال فترة الذروة الكهربائية

وطنا اليوم:دعت غرف الصناعة، الشركات الصناعية المنتسبة اليها، بتجنب العمل، من الساعة الرابعة مساء وحتى التاسعة مساء، يومي الثلاثاء الموافق 12/8/2025 والأربعاء الموافق 13/8/2025، في حالة كانت العملية الانتاجية للمصانع تسمح بذلك.

رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان ، اشار الى انه في ظل ارتفاع درجات الحرارة، ووصول الحمل الكهربائي في المملكة الى حدوده القصوى، فقد قامت الغرفة بهذه المبادرة، من اجل ضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي عن المصانع خلال بقية ساعاتت اليوم.

واوضح الجغبير أن الطاقة تعتبر مدخل انتاج رئيسي لجميع القطاعات الصناعية حيث يبلغ استهلاك القطاع الصناعي حوالي 17% من الطاقة المستهلكة بشكل مباشر في المملكة، فيما تشكل كلف الطاقة حوالي 35% بالمعدل لمختلف القطاع الصناعي، وتصل في قطاع الصناعات البلاستيكية الى 45%، مؤكدا على ان القطاع الصناعي من اكثر القطاعات حاجة للتوجه نحو استغلال مصادر الطاقة المتجددة لتغطيته احتياجاته من الطاقة، خصوصا في ظل تناقص تكلفة استغلال الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء.


