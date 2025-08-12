بنك القاهرة عمان
تدشين التوسعة الجديدة لمركز خدمات المقابلين وزيادة طاقته الاستيعابية

30 ثانية ago
تدشين التوسعة الجديدة لمركز خدمات المقابلين وزيادة طاقته الاستيعابية

وطنا اليوم:افتتح وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي السميرات، اليوم، التوسعة الجديدة لمركز خدمات المقابلين في العاصمة عمان، في خطوة تهدف إلى استيعاب الأعداد المتزايدة من المراجعين، وتحسين بيئة تقديم الخدمات، بما يلبي احتياجات المواطنين المتنامية.
وأكد السميرات أن التوسعة جاءت استجابة مباشرة لطلبات المواطنين، حيث يشهد المركز إقبالًا يوميًا يتراوح بين 1000 و1300 مراجع من داخل العاصمة وخارجها، الأمر الذي استدعى زيادة الطاقة الاستيعابية للمركز، تمهيدًا لإضافة خدمات جديدة في المرحلة المقبلة، بما يسهل حصول المواطنين على معاملاتهم في مكان واحد.
وأضاف أن عملية التطوير لم تقتصر على توسيع المساحات الخدمية، بل شملت أيضًا تحسين بيئة العمل الداخلية، بما يضمن راحة الموظفين ورفع كفاءتهم، وينعكس إيجابًا على جودة الخدمة المقدمة للمراجعين.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة ماضية في خططها لتوسيع نطاق الخدمات الحكومية الرقمية والحضورية، مشددًا على أن تطوير مراكز الخدمات الحكومية يعد ركيزة أساسية في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تطوير القطاع العام، وتعزيز ثقة المواطنين بالخدمات الحكومية.
وتجدر الإشارة إلى أن مراكز الخدمات الحكومية في مختلف مناطق المملكة توفر مجموعة واسعة من الخدمات تحت سقف واحد، وتمتد ساعات عملها لتشمل ما بعد أوقات الدوام الرسمي، مما يمنح المواطنين مرونة أكبر في إنجاز معاملاتهم بسهولة وكفاءة


