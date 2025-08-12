بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الملك يستقبل رئيس الوزراء المصري ويحذر من خطورة خطة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر

14 ثانية ago
الملك يستقبل رئيس الوزراء المصري ويحذر من خطورة خطة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر

وطنا اليوم:استقبل جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، الذي ترأس وفد بلاده في اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة في عمان.
وأكد جلالة الملك، خلال اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين البلدين الشقيقين، لا سيما في المجال الاقتصادي، بما يحقق المصالح المشتركة.
وبالحديث عن المستجدات في المنطقة، أعاد جلالته التأكيد، بحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، على ضرورة الوقف الفوري للحرب على غزة، وضمان تدفق المساعدات الكافية للحد من معاناة الأهالي.
وأشاد جلالة الملك بجهود الشقيقة مصر، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لنصرة الأشقاء الفلسطينيين.
وحذر جلالته من خطورة خطة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر – الكابينت لترسيخ احتلال غزة وتوسيع السيطرة العسكرية عليها، مؤكدا رفض محاولات تهجير الفلسطينيين بغزة والضفة الغربية أو ضم الأراضي.
وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:56

بن غفير لمسؤول إسرائيلي: اهدم قبر عز الدين القسام ولا تخشى شيئا

15:51

نقلة نوعية في القطاع السياحي: قرارات جديدة تفتح آفاقاً للتطوير والعدالة

15:48

وفد من منظمة أطباء بلا حدود يزور المستشفى الميداني الأردني غزة/7

15:45

تجارة الأردن تدعو القطاع التجاري لتقليل الأحمال الكهربائية بين الخامسة والتاسعة مساءً

15:40

رئيس ديوان المحاسبة يلتقي نقيب الصحفيين الأردنيين

15:33

صندوق المعونة يصرف دعماً نقدياً لأسرة تضرر منزلها في الرويشد جراء الأحوال الجوية

15:19

مصادر : اتفاق وقف إطلاق النار وشيك يتضمن وقف اجتياح مدينة غزة ودخول الجيش المصري

15:10

حوت الأوركا يقتل جيسيكا.. ما حقيقة الفيديو الذي أشعل مواقع التواصل؟

14:59

توقيف أشخاص ناقشوا بمنزل في إربد موضوعات تتعلق بالجماعة المحظورة

14:33

مصدر ينفى المزاعم الإسرائيلية بتعيين شخصية فلسطينية لإدارة قطاع غزة

14:22

توافق أردني مصري على رفع قدرة الربط الكهربائي البيني إلى 2000 ميغاواط

14:18

تأجيل مباريات دوري الناشئين لكرة القدم بسبب ارتفاع درجة الحرارة

وفيات
وفيات الثلاثاء 12-8-2025وفيات الاثنين 11-8-2025وفيات الجمعة 8-8-2025وفيات الخميس 7-8-2025وفيات الأربعاء 6-8-2025