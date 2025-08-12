بنك القاهرة عمان
وفد من منظمة أطباء بلا حدود يزور المستشفى الميداني الأردني غزة/7

28 ثانية ago
وطنا اليوم:زار وفد من منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الثلاثاء، قيادة قوة المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7، وكان في استقبالهم قائد قوة المستشفى ومدير المستشفى.
واستمع الوفد الضيف إلى شرح مفصل حول المهام والخدمات الطبية والعلاجية والإنسانية التي يقدمها المستشفى بشكل يسهم في التخفيف من التحديات الإنسانية التي يعيشها الأهالي جراء استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع.
وجال الوفد في أقسام ومرافق المستشفى، واطلعوا على مجريات سير العمل فيه، من خلال التخصصات الطبية المتواجدة، مبدين إعجابهم بالدور الكبير والرسالة السامية التي تؤديها طواقم المستشفى، مؤكدين أن المستشفى يمثل ملجأ طبياً يقصده أبناء منطقة خان يونس والأحياء المجاورة في ظل الوضع الصعب الذي يعيشه أبناء القطاع.
وتأتي الزيارة في إطار حرص واهتمام قيادة المستشفى الميداني على التواصل والتعاون مع المنظمات والمؤسسات الطبية في القطاع التي تساعد وبشكل حيوي على تسهيل المهمة والواجب الإنساني الذي يقوم به المستشفى.
وفي نهاية الزيارة ثمن الوفد الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ومساعيها الرامية لدعم ومساندة صمود الأشقاء في قطاع غزة.
يشار إلى أن منظمة أطباء بلا حدود قد تأسست عام 1971 في فرنسا على يد مجموعة من الأطباء والصحفيين، وتعمل في أكثر من 70 دولة حول العالم، وتقوم على تقديم المساعدة الطبية الطارئة للمتضررين من النزاعات والكوارث الطبيعية والأوبئة والحرمان من الرعاية الصحية.


