بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

تجارة الأردن تدعو القطاع التجاري لتقليل الأحمال الكهربائية بين الخامسة والتاسعة مساءً

4 ثواني ago
تجارة الأردن تدعو القطاع التجاري لتقليل الأحمال الكهربائية بين الخامسة والتاسعة مساءً

وطنا اليوم:دعت غرفة تجارة الأردن، اليوم الثلاثاء، جميع القطاعات التجارية والخدمية في المملكة، بما في ذلك التجار وأصحاب الشركات والمولات والمجمعات، إلى المساهمة الفعّالة في تخفيف الأحمال الكهربائية خلال ساعات الذروة المسائية، من الساعة الخامسة وحتى التاسعة مساءً، وذلك اليوم وغدا.
وأكدت الغرفة في بيانها على ضرورة التقليل من استخدام أجهزة التكييف والتبريد، والكشافات، والإضاءة غير الضرورية، حرصا على ضمان استقرار التيار الكهربائي وحماية الشبكة الوطنية، لافتة الى أن الحفاظ على استقرار الطاقة مسؤولية مشتركة لا تقع فقط على عاتق الجهات الحكومية، بل تتطلب تكاتف جميع مكونات القطاع الخاص، وتجاوباً واعياً يعكس روح المسؤولية الوطنية والتضامن المجتمعي.
وأشار البيان إلى أن الأجواء الحارة وزيادة الطلب على الكهرباء تستدعي من جميع المنشآت التجارية تقليل الاستهلاك غير الأساسي، مؤكدًا أن حماية البنية التحتية الحيوية تمثل مصلحة وطنية عليا تقتضي مشاركة فعالة من كل القطاعات.
ودعت الغرفة إلى الاستجابة لهذه الدعوة بمرونة والتعاون الكامل، لما يعكسه ذلك من تضامن حقيقي بين أفراد المجتمع، ويساهم في الحفاظ على جودة وكفاءة الخدمات الكهربائية، ومنع أي انقطاعات أو أعطال محتملة.
كما أكدت الغرفة أن ترشيد استهلاك الكهرباء خلال ساعات الذروة ليس مجرد إجراء فني، بل هو تعبير عن ثقافة المسؤولية المجتمعية التي يجب أن تتبناها القطاعات التجارية، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على موارد الطاقة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:40

رئيس ديوان المحاسبة يلتقي نقيب الصحفيين الأردنيين

15:33

صندوق المعونة يصرف دعماً نقدياً لأسرة تضرر منزلها في الرويشد جراء الأحوال الجوية

15:19

مصادر : اتفاق وقف إطلاق النار وشيك يتضمن وقف اجتياح مدينة غزة ودخول الجيش المصري

15:10

حوت الأوركا يقتل جيسيكا.. ما حقيقة الفيديو الذي أشعل مواقع التواصل؟

14:59

توقيف أشخاص ناقشوا بمنزل في إربد موضوعات تتعلق بالجماعة المحظورة

14:33

مصدر ينفى المزاعم الإسرائيلية بتعيين شخصية فلسطينية لإدارة قطاع غزة

14:22

توافق أردني مصري على رفع قدرة الربط الكهربائي البيني إلى 2000 ميغاواط

14:18

تأجيل مباريات دوري الناشئين لكرة القدم بسبب ارتفاع درجة الحرارة

14:10

الإدارية العليا تصادق على قرار المحامين وقف محامية عن المزاولة

14:05

الهيئة الخيرية تواصل تنفيذ مشروع تكايا الطعام في مختلف مناطق غزة

14:00

صحة غزة: 100 شهيد و513 إصابة وصلت لمستشفيات القطاع خلال 24 ساعة

13:57

الأردن ومصر يوقعان 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي

وفيات
وفيات الثلاثاء 12-8-2025وفيات الاثنين 11-8-2025وفيات الجمعة 8-8-2025وفيات الخميس 7-8-2025وفيات الأربعاء 6-8-2025